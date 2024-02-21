Партизани "Атеш" зафіксували розташування російського дивізіону С-400 в окупованому Криму
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували місце розташування російського дивізіону С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму
Про це пише телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
"Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів ЗС РФ по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 і радіолокаційна станція", - йдеться у повідомленні.
Партизани вказали, що надали всю необхідну інформацію Силам оборони України та надалі стежитимуть за можливим переміщенням дивізіону.
"Важливо стежити за ним після роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "Атеш" і займатиметься", - додали у русі.
- Раніше партизанський рух "Атеш" зафіксував військову техніку російських окупантів, яку ворог планує перекинути на фронт.
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