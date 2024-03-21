Партизани "Атеш" встановили розташування російських військових та техніки в окупованому Сімферополі
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку в тимчасово окупованому Сімферопольському районі та з'ясували місце розташування російських військових та техніки
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Зазначається, що партизани продовжують розвідувати пункти дислокації російської армії у Сімферопольському районі. Відтак агенти руху з'ясували, що один з підрозділів окупантів перебуває в районі вузлової станції Острянкове: вона розташована в селищі міського типу Гвардійське.
Крім того, в районі автостанції по вулиці Леніна росіяни розмістили близько 11 військових вантажівок. За даними "Атеш", там також є гаубиці 122 калібру, типу Д-20 або Д-30.
"Це черговий доказ того, що російська армія розміщує військову техніку та особовий склад на території об'єктів транспортної інфраструктури для того, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по цивільних об'єктах", - наголосили партизани.
- Раніше агенти партизанського руху "Атеш" проникли в штаб Південного військового округу РФ у Ростові та заволоділи важливою інформацією.
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