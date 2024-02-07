Партизани "Атеш" зафіксували місце базування техніки росіян в окупованій Горлівці

Про це "Атеш" повідомив у телеграм-каналі.

"Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі й танків у Горлівці", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що знають місце, де базується ця техніка, а координати місця передали Силам оборони України.