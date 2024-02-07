Партизани "Атеш" зафіксували місце базування техніки росіян в окупованій Горлівці
Партизанський рух "Атеш" виявили місце базування техніки російських загарбників у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Також їм вдалося зафіксувати її переміщення
Про це "Атеш" повідомив у телеграм-каналі.
"Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі й танків у Горлівці", - йдеться у повідомленні.
Партизани наголосили, що знають місце, де базується ця техніка, а координати місця передали Силам оборони України.
- Також нещодавно "Атеш" оприлюднив координати 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі, де росіяни ремонтують власні судна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе