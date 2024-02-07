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Партизани "Атеш" зафіксували місце базування техніки росіян в окупованій Горлівці

7 лютого, 2024 середа
11:13
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Партизанський рух "Атеш" виявили місце базування техніки російських загарбників у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Також їм вдалося зафіксувати її переміщення

Про це "Атеш" повідомив у телеграм-каналі.

"Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі й танків у Горлівці", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що знають місце, де базується ця техніка, а координати місця передали Силам оборони України.

  • Також нещодавно "Атеш" оприлюднив координати 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі, де росіяни ремонтують власні судна.
Теги:
військові
Донеччина
Військові новини
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