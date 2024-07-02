Партизани побували на будівництві підводних човнів у Санкт-Петербурзі
Представник руху спротиву "Атеш" побував на місці будівництва підводних човнів у Санкт-Петербурзі
Про це рух спротиву "Атеш" повідомив у Telegram.
Партизани розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі", що розташований у Санкт-Петербурзі. На цьому об'єкті росіяни виготовляють військові судна, зокрема підводні човни.
"Агент виявив кілька секцій корабелень під посиленою охороною, ймовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, які використовують передові технології скритності та озброєння. Попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.
Партизани продовжують спостерігати за ситуацією та оперативно передають інформацію.
"Дивуватися новим нальотам БПЛА по Пітеру не варто", - додали партизани.
Фото: Атеш
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