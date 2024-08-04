Партизани провели диверсію на залізниці у Макіївці
Агент партизанського руху "Атеш" провели диверсію у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області
Про це інформує рух "Атеш".
Зазначається, що партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через весь Калінінський і Будьонівський райони тимчасово захопленого Донецька.
"Шлях у бік Торецька і Прогреса слугує для росіян логістичним хабом для підвозу боєприпасів, військової техніки та особового складу", - дізналися партизани.
- Ввечері неділі, 4 серпня, у тимчасово окупованих Луганську та Макіївці зафіксовано прильоти по базах російських загарбників, які вони розгорнули на промислових об'єктах.
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