Партизани провели диверсію на залізниці у Макіївці

Про це інформує рух "Атеш".

Зазначається, що партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через весь Калінінський і Будьонівський райони тимчасово захопленого Донецька.

"Шлях у бік Торецька і Прогреса слугує для росіян логістичним хабом для підвозу боєприпасів, військової техніки та особового складу", - дізналися партизани.