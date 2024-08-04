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У Луганську та Макіївці є прильоти по базах і складах окупантів

Марина Клюєва
4 серпня, 2024 неділя
17:42
Війна з Росією

Ввечері неділі, 4 серпня, у тимчасово окупованих Луганську та Макіївці зафіксовано прильоти по базах російських загарбників, які вони розгорнули на промислових об'єктах

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Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

О 16:21 з’явилась інформація про те, що у Луганську повідомляють про прильот, та фото, на якому видно хмару диму.

"На місці прильотів у Луганську підіймається густий чорний дим. Почалась сильна пожежа. Повідомляється про вторинні детонації. Схоже на влучання у склад боєприпасів", - згодом написав Казанський. 

Пізніше він повідомив, що у Макіївці на Донеччині також прильот по базі російських окупантів на одному з промислових підприємств міста.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор також відреагував на інформацію про влучання в обласному центрі. Він написав, що у Луганську горить на 100-му машинобудівному заводі.

"Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну".

Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів”, - написав Лисогор.

Він зазначив, що на заводі окупанти зазвичай ремонтують та зберігають військову техніку.

Денис Казанський опублікував відео, на якому видно, як далеко розповсюджується дим після влучання по заводу.

"У Луганську потужна пожежа після прильоту по території 100-го машинобудівного заводу. Чорним димом заволокло весь горизонт. На заводі розміщуються російські військові та їхні військові склади", - написав журналіст.

  • 3 серпня повідомлялося, що безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. Туди влучили щонайменше 15 БПЛА.

Теги:
Відео
Україна
Луганськ
військові
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Макіївка
втрати окупантів
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