Партизани провели диверсію й паралізували залізничну логістику окупантів на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє пресслужба "Атеш".

"Агент руху "Атеш", який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області. Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку", - звітували партизани.

Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя — ключового логістичного вузла окупантів.

У спротиві пояснюють: "Своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів, і будь-які збої у процесі підривають стійкість їх позицій. Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога".