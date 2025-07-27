Партизани провели диверсію й паралізували залізничну логістику окупантів на Запорізькому напрямку
Український рух спротиву "Атеш" провів успішну диверсію в тилу противника на залізничній лінії у тимчасово окупованій Херсонській області, паралізувавши залізничну логістику окупантів на Запорізькому напрямку
Про це повідомляє пресслужба "Атеш".
"Агент руху "Атеш", який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області. Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку", - звітували партизани.
Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя — ключового логістичного вузла окупантів.
У спротиві пояснюють: "Своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів, і будь-які збої у процесі підривають стійкість їх позицій. Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога".
- Партизани "Атеш" провели розвідку стратегічно важливого авіаційного заводу "Красний Октябрь" у Санкт-Петербурзі, на якому виготовляють деталі до російських винищувачів.
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