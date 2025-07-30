Партизани розвідали авіазавод у Луганську, де росіяни таємно виробляють дрони і готують фахівців
Представники руху опору здійснили розвідку авіаційного ремонтного заводу в окупованому Луганську, який спеціалізується на технічному обслуговуванні авіаційної техніки військового та подвійного призначення
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Там розповіли, що їхній агент тривалий час слідкував за заводом. За його даними, на підприємстві окупанти ремонтують вертолітні двигуни ТВ2-117, ТВ3-117 всіх модифікацій, літакові двигуни, зняті з льотної експлуатації, головні вертолітні редуктори.
Проте в "Атеш" заявили, що на території заводу відбуваються й цікавіші речі, які окупанти намагаються приховати. Ха даними партизанів, там розгорнуто виробництво та полігон для тестування розвідувальних БПЛА.
До того ж в одному з цехів розташований центр підготовки фахівців із роботи з дронами – як збирачів, так і операторів.
"Ми вивчили територію, захист та режим роботи об'єкта, а також зібрали інформацію про співробітників та їх транспортні засоби. Ми нагадуємо, що цей завод є законною військовою метою, а його співробітники є злочинцями, які сприяють продовженню цієї кривавої війни", - додали в "Атеш".
Представники руху опору вже передають зібрану інформацію Силам оборони України.
"Незабаром ми зможемо побачити результат", - підкреслили в "Атеш".
- Також нещодавно партизани "Атеш" провели розвідку стратегічно важливого авіаційного заводу "Красний Октябрь" у Санкт-Петербурзі, на якому виготовляють деталі до російських винищувачів.
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