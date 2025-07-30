Партизани розвідали авіазавод у Луганську, де росіяни таємно виробляють дрони і готують фахівців

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Там розповіли, що їхній агент тривалий час слідкував за заводом. За його даними, на підприємстві окупанти ремонтують вертолітні двигуни ТВ2-117, ТВ3-117 всіх модифікацій, літакові двигуни, зняті з льотної експлуатації, головні вертолітні редуктори.

Проте в "Атеш" заявили, що на території заводу відбуваються й цікавіші речі, які окупанти намагаються приховати. Ха даними партизанів, там розгорнуто виробництво та полігон для тестування розвідувальних БПЛА.

До того ж в одному з цехів розташований центр підготовки фахівців із роботи з дронами – як збирачів, так і операторів.

"Ми вивчили територію, захист та режим роботи об'єкта, а також зібрали інформацію про співробітників та їх транспортні засоби. Ми нагадуємо, що цей завод є законною військовою метою, а його співробітники є злочинцями, які сприяють продовженню цієї кривавої війни", - додали в "Атеш".

Представники руху опору вже передають зібрану інформацію Силам оборони України.

"Незабаром ми зможемо побачити результат", - підкреслили в "Атеш".