Партизани розвідали два військові об'єкти окупантів у Севастополі
Учасники партизанського руху "Атеш" провели розвідку двох військових об'єктів у тимчасово окупованому Севастополі
Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.
Зазначається, що агенти спостерігали за двома об'єктами в Севастополі – медичними складами (в/ч 22923) і базою 12-го зенітно-ракетного полку (в/ч 85702).
фото: "Атеш"
фото: "Атеш"
фото: "Атеш"
На медичних складах міноборони РФ (Кріпосне шосе, 28) учасники руху зафіксували посилену охорону та активний рух транспорту. На їхню думку, там можуть зберігати щось цінне.
На техбазі 12-го полку на Фіолентівському шосе було виявлено переважно списану техніку та металобрухт. Помітно проблеми із забезпеченням. В "Атеш" нагадали, що раніше агенти руху вже обстежили штаб полку, де після ударів українських безпілотників було посилено заходи безпеки.
В "Атеш" відмітили, що усю зібрану інформацію передали Силам оборони України.
- Раніше агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Інформаційно-обчислювального центру Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
