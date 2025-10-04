Партизани розвідали два військові об'єкти окупантів у Севастополі

Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.

Зазначається, що агенти спостерігали за двома об'єктами в Севастополі – медичними складами (в/ч 22923) і базою 12-го зенітно-ракетного полку (в/ч 85702).

фото: "Атеш"

На медичних складах міноборони РФ (Кріпосне шосе, 28) учасники руху зафіксували посилену охорону та активний рух транспорту. На їхню думку, там можуть зберігати щось цінне.

На техбазі 12-го полку на Фіолентівському шосе було виявлено переважно списану техніку та металобрухт. Помітно проблеми із забезпеченням. В "Атеш" нагадали, що раніше агенти руху вже обстежили штаб полку, де після ударів українських безпілотників було посилено заходи безпеки.

В "Атеш" відмітили, що усю зібрану інформацію передали Силам оборони України.