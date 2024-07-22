Партизани вислідкували на Донеччині останню модифікацію ЗРК "Тор-М2"
Агент партизанського руху "Атеш" вислідкував зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" біля Стародубівського водосховища в тимчасово окупованій Донецькій області
Про це інформує рух "Атеш".
Окрім останньої модифікації ЗРК "Тор-М2", яку виявив агент, він також зафіксував близько десяти росіян, які обслуговують комплекс.
"За спостереженнями, військовослужбовці РФ не ведуть активну підготовку до можливих повітряних загроз, регулярно прохолоджуються у посадці. Видно, що окупанти значно збільшили кількість патрулів в районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС", - повідомляють в "Атеш".
Фото: t.me/atesh_ua
За даними партизанів, окупанти тримають вимкненими радіолокаційні станції, адже “AGM-88 від ЗСУ оперативно виносить такі установки”.
Також агент помітив, що біля позицій ЗРК були встановлені додаткові засоби радіолокаційної боротьби, призначені для придушення сигналів у випадку використання противником безпілотників.
- Збройні сили України протягом 14 листопада 2022 року на південному фронті знищили російську пускову установку С-300, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та 3 одиниці авто бронетехніки.
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