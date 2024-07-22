Партизани вислідкували на Донеччині останню модифікацію ЗРК "Тор-М2"

Про це інформує рух "Атеш".

Окрім останньої модифікації ЗРК "Тор-М2", яку виявив агент, він також зафіксував близько десяти росіян, які обслуговують комплекс.

"За спостереженнями, військовослужбовці РФ не ведуть активну підготовку до можливих повітряних загроз, регулярно прохолоджуються у посадці. Видно, що окупанти значно збільшили кількість патрулів в районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС", - повідомляють в "Атеш".

Фото: t.me/atesh_ua

За даними партизанів, окупанти тримають вимкненими радіолокаційні станції, адже “AGM-88 від ЗСУ оперативно виносить такі установки”.

Також агент помітив, що біля позицій ЗРК були встановлені додаткові засоби радіолокаційної боротьби, призначені для придушення сигналів у випадку використання противником безпілотників.