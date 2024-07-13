Партизани виявили місце дислокації ГРУ в окупованому Севастополі

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що спочатку увагу партизанів привернула територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці агенти виявили чимало військової техніки, попри встановлений високий паркан.

Саме там, за даними партизанів, під прикриттям здійснює свою діяльність підрозділ ГРУ. Агенти зафіксували більшу частину працівників, які проводять там час. Вони дізнатися їх дані, місця проживання та маршрути переміщень.

Координати: 44.567545, 33.403625