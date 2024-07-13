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Партизани виявили місце дислокації ГРУ в окупованому Севастополі

13 липня, 2024 субота
12:44
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" зафіксували місце дислокації російського головного розвідувального управління у тимчасово окупованому Севастополі

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що спочатку увагу партизанів привернула територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці агенти виявили чимало військової техніки, попри встановлений високий паркан.

Саме там, за даними партизанів, під прикриттям здійснює свою діяльність підрозділ ГРУ. Агенти зафіксували більшу частину працівників, які проводять там час. Вони дізнатися їх дані, місця проживання та маршрути переміщень.

Координати: 44.567545, 33.403625

  • Напередодні партизани підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів.

Теги:
Крим
окуповані території
окупанти
ГРУ
Військові новини
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