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Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі

Світлана Кравченко
12 серпня, 2024 понедiлок
10:00
Війна з Росією Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі

Агенти партизанського руху "Атеш" в російському Сочі зафіксували розміщення системи ППО окупантів "Панцир-С1" прямо на пляжі для відпочивальників

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Про це інформує "Атеш" у телеграм.

Зазначається, що агент руху опору зафіксував розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба в російському Сочі.

"Через побоювання ракетних атак росіяни особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди люди приїжджають на відпочинок, цьому не перешкода", - йдеться в повідомленні.

В "Атеш" наголосили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх з ладу.

Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі

Фото: "АТЕШ"

  • Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що ЗРК окупантів С-400 збивають цілі на відстані до 60 км, а збиття ракет над пляжем у Севастополі - свідома провокація російської сторони.
Теги:
Росія
ППО
окупанти
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