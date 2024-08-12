Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі
Агенти партизанського руху "Атеш" в російському Сочі зафіксували розміщення системи ППО окупантів "Панцир-С1" прямо на пляжі для відпочивальників
Про це інформує "Атеш" у телеграм.
Зазначається, що агент руху опору зафіксував розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба в російському Сочі.
"Через побоювання ракетних атак росіяни особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди люди приїжджають на відпочинок, цьому не перешкода", - йдеться в повідомленні.
В "Атеш" наголосили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх з ладу.
Фото: "АТЕШ"
- Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що ЗРК окупантів С-400 збивають цілі на відстані до 60 км, а збиття ракет над пляжем у Севастополі - свідома провокація російської сторони.
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