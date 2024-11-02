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Партизани зафіксували передислокацію російських десантників після удару ЗСУ по Запорізькій області

Влад Дідусь
2 листопада, 2024 субота
22:24
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Проукраїнські партизани зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії після удару ЗСУ по Запорізькій області

Зміст

Про це інформує Telegram-канал руху спротиву "Атеш".

За інформацією проукраїнських агентів, росіяни перемістили танки та іншу техніку після вдалого удару ЗСУ  по позиціях окупантів у Запорізькій області. 

"Повідомляється, що внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу ворога. Агент протягом кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, БМД та військові вантажівки з людьми та спорядженням", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що простежили за передислокацією росіян. Оперативно передали цю інформацію Силам оборони України. 

"Незабаром їм знову доведеться пересуватися", - додали в "Атеш".

  • Бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ, які перебувають у Севастополі, платять, щоб уникнути відправки до Курської області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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