Партизани зафіксували передислокацію російських десантників після удару ЗСУ по Запорізькій області

Про це інформує Telegram-канал руху спротиву "Атеш".

За інформацією проукраїнських агентів, росіяни перемістили танки та іншу техніку після вдалого удару ЗСУ по позиціях окупантів у Запорізькій області.

"Повідомляється, що внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу ворога. Агент протягом кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, БМД та військові вантажівки з людьми та спорядженням", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що простежили за передислокацією росіян. Оперативно передали цю інформацію Силам оборони України.

"Незабаром їм знову доведеться пересуватися", - додали в "Атеш".