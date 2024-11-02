Партизани зафіксували передислокацію російських десантників після удару ЗСУ по Запорізькій області
Проукраїнські партизани зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії після удару ЗСУ по Запорізькій області
Про це інформує Telegram-канал руху спротиву "Атеш".
За інформацією проукраїнських агентів, росіяни перемістили танки та іншу техніку після вдалого удару ЗСУ по позиціях окупантів у Запорізькій області.
"Повідомляється, що внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу ворога. Агент протягом кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, БМД та військові вантажівки з людьми та спорядженням", - йдеться у повідомленні.
Партизани наголосили, що простежили за передислокацією росіян. Оперативно передали цю інформацію Силам оборони України.
"Незабаром їм знову доведеться пересуватися", - додали в "Атеш".
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