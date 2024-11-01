Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"

Про це пише рух спротиву "Атеш".

У пункті постійної дислокації 810-ї бригади РФ у Севастополі фіксуються кадрові проблеми через відправлення більшої частини особового складу до Курської області.

"У частину майже щодня надходять повідомлення про нових "200-х", які загинули на Курщині. Командування бригади намагається приховати факти загибелі військових, але, як і очікувалося, це не вдається", - розповіли в "Атеш".

Російські морпіхи перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в тимчасово окупованому Криму.

"Через це низка командирів вимагає хабаря від підлеглих, щоб надати відстрочку та уникнути термінового відправлення до зони бойових дій. Ті, хто відкупився і зміг залишитися на базі, створюють видимість активної діяльності: займаються встановленням маскувальних загороджень, переміщують з місця на місце техніку і дуже побоюються сюрпризів від Сил оборони України, які неодмінно будуть найближчим часом!" - пише "Атеш".