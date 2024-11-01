Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"
Бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ, які перебувають у Севастополі, платять, щоб уникнути відправки до Курської області
Про це пише рух спротиву "Атеш".
У пункті постійної дислокації 810-ї бригади РФ у Севастополі фіксуються кадрові проблеми через відправлення більшої частини особового складу до Курської області.
"У частину майже щодня надходять повідомлення про нових "200-х", які загинули на Курщині. Командування бригади намагається приховати факти загибелі військових, але, як і очікувалося, це не вдається", - розповіли в "Атеш".
Російські морпіхи перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в тимчасово окупованому Криму.
"Через це низка командирів вимагає хабаря від підлеглих, щоб надати відстрочку та уникнути термінового відправлення до зони бойових дій. Ті, хто відкупився і зміг залишитися на базі, створюють видимість активної діяльності: займаються встановленням маскувальних загороджень, переміщують з місця на місце техніку і дуже побоюються сюрпризів від Сил оборони України, які неодмінно будуть найближчим часом!" - пише "Атеш".
- 31 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР було перекинуто в Курську область РФ.
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