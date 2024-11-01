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Війна з Росією: хроніка
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Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
17:49
Війна з Росією Суджа, РФ, Курська область

Бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ, які перебувають у Севастополі, платять, щоб уникнути відправки до Курської області

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Про це пише рух спротиву "Атеш".

У пункті постійної дислокації 810-ї бригади РФ у Севастополі фіксуються кадрові проблеми через відправлення більшої частини особового складу до Курської області.

"У частину майже щодня надходять повідомлення про нових "200-х", які загинули на Курщині. Командування бригади намагається приховати факти загибелі військових, але, як і очікувалося, це не вдається", - розповіли в "Атеш".

Російські морпіхи перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в тимчасово окупованому Криму. 

"Через це низка командирів вимагає хабаря від підлеглих, щоб надати відстрочку та уникнути термінового відправлення до зони бойових дій. Ті, хто відкупився і зміг залишитися на базі, створюють видимість активної діяльності: займаються встановленням маскувальних загороджень, переміщують з місця на місце техніку і дуже побоюються сюрпризів від Сил оборони України, які неодмінно будуть найближчим часом!" - пише "Атеш".

  • 31 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР було перекинуто в Курську область РФ.
Теги:
Новини
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курськ
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