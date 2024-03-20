Партизани зафіксували прибуття нової партії російських військових в окупований Джанкой
Партизанський рух "Атеш" виявив у тимчасово окупованому Джанкої прибуття нової партії російських військових та ворожої техніки
Про це пише "Атеш".
"У Джанкой прибув один із підрозділів східного військового округу. Військовослужбовців приїхав забирати камаз із військовим номером 8955вр 25 регіону, що вкотре підтверджує, що військовослужбовці, з великою ймовірністю, прибули саме зі східного округу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом "Новосибірськ", що ще раз вказує нам на східний округ. Партизани припускають, що дані представники ВС РФ, найімовірніше, належать до 24 окремої бригади спеціального призначення.
- Російські окупанти на тимчасово захопленій території Херсонської області перевдягаються у цивільний одяг, щоб "максимально" захистити себе від партизанів.
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