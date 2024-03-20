Партизани зафіксували прибуття нової партії російських військових в окупований Джанкой

Про це пише "Атеш".

"У Джанкой прибув один із підрозділів східного військового округу. Військовослужбовців приїхав забирати камаз із військовим номером 8955вр 25 регіону, що вкотре підтверджує, що військовослужбовці, з великою ймовірністю, прибули саме зі східного округу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом "Новосибірськ", що ще раз вказує нам на східний округ. Партизани припускають, що дані представники ВС РФ, найімовірніше, належать до 24 окремої бригади спеціального призначення.