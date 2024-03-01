Партизани знайшли місце ремонту артилерії окупантів у Євпаторії
У тимчасово окупованому Криму, зокрема в Євпаторії, партизани знайшли й показали місце ремонту російської артилерії, яку потім завантажують на потяг і відправляють на фронт
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Агенти нашого руху виявили місце ремонту артилерії у Євпаторії. На підприємстві ремонтують таку артилерію як: Д-30, понад 8 одиниць 152-мм самохідних гармат 2С5 «Гіацинт-С» та транспортні засоби різного виду. Після ремонту його завантажують на залізничний потяг і відправляють на фронт", - зазначили партизани.
Вони також вказали координати бази:
– 45.213382, 33.373153
– 45.214520, 33.373053
Фото: https://t.me/atesh_ua
- Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували зменшення кількості російських танків на станції у Євпаторії. Це пов’язують із втратами на Запорізькому напрямку.
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