Партизани знайшли на Донеччині польовий склад росіян. Фотозвіт

Про це повідомляє у Telegram-каналі партизанський рух "Атеш".

Польовий склад російських окупантів на Донеччині виявив один з агентів "Атеш".

"Декілька днів військові РФ облаштовували цей склад траншеями, окопами, встановили КПП та охорону периметра. І нещодавно почали завозити БК на цей об'єкт. "КАМАЗи" та "Урали" привозять ящики з боєприпасами для подальшого відправлення до лінії фронту. Маскування використовують виключно від повітряних методів розвідки", - розповіли партизани.