Партизани знайшли на Донеччині польовий склад росіян. Фотозвіт
У пʼятницю, 23 серпня, партизани з руху спротиву "Атеш" виявили дислокацію одного з російських польових складів БК
Про це повідомляє у Telegram-каналі партизанський рух "Атеш".
Польовий склад російських окупантів на Донеччині виявив один з агентів "Атеш".
"Декілька днів військові РФ облаштовували цей склад траншеями, окопами, встановили КПП та охорону периметра. І нещодавно почали завозити БК на цей об'єкт. "КАМАЗи" та "Урали" привозять ящики з боєприпасами для подальшого відправлення до лінії фронту. Маскування використовують виключно від повітряних методів розвідки", - розповіли партизани.
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