"Пенсіонерів готують до оборони Харкова": роспропаганда запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як пише ЦПД, російські телеграм-канали запустили фейк, нібито командир 113 ОБрТрО готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі живого щита. Пропагандисти також прикріпляють фото, які буцімто зробили під час проведення відповідних занять.

"Насправді 113 ОБрТрО разом з іншими батальйонами провела кілька практичних занять для вчителів предмету "Захист України" в одному з районів Харкова, про що повідомила сама бригада на власній сторінці у Facebook", - йдеться у повідомленні.

У Центрі наголосили, що інформація про підготовку пенсіонерів до оборони Харкова є черговим безглуздим фейком рашистів.

"Мета якого – посіяти паніку в суспільстві та спровокувати недовіру між різними віковими групами населення", - пише ЦПД.