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"Пенсіонерів готують до оборони Харкова": роспропаганда запустила новий фейк

23 лютого, 2024 п'ятниця
18:29
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Російська пропаганда поширює фейк, нібито пенсіонерів готують до оборони Харкова

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як пише ЦПД, російські телеграм-канали запустили фейк, нібито командир 113 ОБрТрО готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі живого щита. Пропагандисти також прикріпляють фото, які буцімто зробили під час проведення відповідних занять. 

"Насправді 113 ОБрТрО разом з іншими батальйонами провела кілька практичних занять для вчителів предмету "Захист України" в одному з районів Харкова, про що повідомила сама бригада на власній сторінці у Facebook", - йдеться у повідомленні.

У Центрі наголосили, що інформація про підготовку пенсіонерів до оборони Харкова є черговим безглуздим фейком рашистів.

"Мета якого – посіяти паніку в суспільстві та спровокувати недовіру між різними віковими групами населення", - пише ЦПД.

  • 22 лютого російські ЗМІ поширювали фейкову інформацію про те, що їхня країна нібито знищила всі запаси хімічної зброї ще у 2017 році. Проте окупанти застосовують її на фронті.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Харків
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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