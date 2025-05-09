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Головна Війна з Росією "Перемирʼя" від РФ: окупанти продовжують штурми в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

"Перемирʼя" від РФ: окупанти продовжують штурми в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Дар'я Куркіна
9 травня, 2025 п'ятниця
18:02
Війна з Росією

На Харківському напрямку росіяни під час оголошеного "перемирʼя" продовжують здійснювати штурми в районі Вовчанська

Зміст

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, передає Укрінформ.

"На Харківському напрямку оголошене Путіним перемир'я зовсім не відчувається. Фактично за останній тиждень ми бачимо суттєву активізацію дій окупантів. Бували дні, що штурмові дії ворог здійснював орієнтовно 11 разів, атакував наші позиції. Щодо точок напруги - це, як і раніше, район Вовчанська. Місто фактично, як придатне до життя, припинило своє існування, але ворог продовжує там штурмові дії", - сказав він.

Шамшин підкреслив, що ворог обстрілює Вовчанськ з артилерії різних калібрів, реактивних систем залпового вогню й мінометів зокрема.

Водночас у районі Дворічної активні дії РФ за останній тиждень змістились на північ. За словами речника, ворожа армія атакувала неподалік населених пунктів Строївка та Тополі. 

  • 9 травня Роман Костенко, народний депутат України, полковник СБУ, зазначив, що на фронті "перемир'я" не дотримується: на деяких напрямках тихіше, а на деяких продовжуються бої.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Вовчанськ
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