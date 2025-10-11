Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
Європа й США зрозуміли, що найменшою ціною уникнення великої війни є посилення України зброєю, щоб Росія зазнала поразки у війні
Таку думку висловив історик, публіцист, депутат польського сейму II й III каденцій Мирослав Чех.
"Усі розуміють, що російські дрони в Європи це вже дуже серйозно. Заяв і дій європейських і натівських уже недостатньо. Вже всі декларації ключові впали. Приїхав головнокомандувач військ НАТО в Європі американський генерал Алексус Гринкевич, зібрав усіх начальників штабів військ НАТО в Європі й сказав, що вони мають півтора року підготовки до конфлікту з Китаєм і Росією. Чи всі вони все усвідомлюють?", - розповів Чех.
Історик зауважив, що тільки посилення України сучасною зброєю може дозволити уникнути глобального конфлікту. Про це чудово усвідомлені як європейські, так і американські політики.
"Чому Трамп зробив таку заяву, що Україна може перемогти? Вони усвідомили, що найменшою ціною не допустити сценарію величезного глобального конфлікту з Китаєм - надати Україні зброю і можливість перемогти Росію. І щоб був справді справедливий мир для України. Це найдешевша ціна в будь-якому випадку. З самого початку війни так було, ми дійшли сьогодні до такої ситуації, в якій ми є, і є розуміння цього в американських військових колах. Гадаю, що держсекретар Рубіо це прекрасно усвідомлює й робить відповідні дії. Пішла перша ластівка - саміт НАТО в Гаазі 24-25 червня, де прийняли рішення про спільну оборону, 5% і так далі, тобто НАТО зберігається, Америка не виходить із НАТО", - підсумував він.
- 28 липня Андрюс Кубілюс запевнив, що Європейський Союз залишатиметься залученим до оборони України незалежно від того, що вирішать робити Сполучені Штати Америки.
- 14 вересня президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам допомогу в навчанні для відбиття з російських безпілотників.
- 19 вересня стало відомо, що після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й Румунії ЄС вирішив використовувати досвід України, аби побудувати "стіну з дронів".
