Перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь РФ, – генерал Гаврилюк

Про це заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, російський тоталітарний режим довго готувався до повномасштабного вторгнення в Україну, тому накопичив удосталь ресурсів для тривалої й виснажливої війни. Водночас оборонна промисловість України та її західних партнерів не була розрахована на таку безпрецедентну інтенсивність бойових дій.

"Від початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7:1 на користь ворога. У Кремлі розраховують, що їм вистачить снарядів для домінування на полі бою ще на тривалий час. Цей вогневий вал забезпечують не лише російські заводи. Північнокорейський режим допомагає росіянам з озброєнням у значній кількості", - зазначив генерал.

Також він акцентував на тому, що російська бойова авіація домінує у небі. Від початку поточного року літаки противника скинули на наші позиції понад 3500 авіабомб, що у 16 разів більше, ніж торік.

"Переламати домінування росіян у повітряній війні мають довгоочікувані F-16, що підвищить можливості Сил оборони України на землі. Але наразі ситуація така, що у нас ще немає F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору", - резюмував Гаврилюк.