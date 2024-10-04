Перш ніж звинувачувати західних партнерів, слід запитати, де ділась уся наша зброя за роки незалежності, - військовий експерт Козій

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми можемо багато говорити про нестачу боєприпасів та озброєння для Сил оборони, звинувачуючи в цьому західних партнерів. Утім, чому сьогодні ми говоримо лише про те, що нам не дають ті чи інші види озброєння? Станом на 1991 рік ми мали понад 6000 танків. Це були хороші танки. До російсько-української війни ми підійшли з наявністю лише 280 танків.

Чому ми сьогодні не хочемо запитати у 5 Верховних Головнокомандувачів, один із яких уже помер, де ділась уся наша зброя за роки незалежності. Чому Верховна Рада сьогодні мовчить? І ми цей же парламент обирали. Наша з вами соціальна відповідальність у цьому питанні не менш важлива, ніж про ті панівні висоти, які захопив ворог і говорять експерти та ЗМІ. На це треба звертати увагу. Звертати увагу на те, що Комітет із питань безпеки та оборони замість того, щоб запровадити демократичний цивільний контроль, забуваючи, що Україна - парламентсько-президентська республіка, просто мовчить", - вважає Козій.

За словами експерта, питанню виробництва й контролю над вітчизняними зразками озброєння слід приділяти більше уваги.

"Ми можемо сидіти й в етерах обговорювати панівні висоти, які ворог зміг захопити на ділянці фронту - панівні ж висоти кардинально змінять ситуацію в цій війні. Що предметного змінять панівні висоти, які ми обговорюємо? Вони не змінили ані місяць, ані три, ані пів року тому ситуацію. І це також відповідальність четвертої гілки влади - ЗМІ. Бо не тільки про захоплення панівних висот ворогом слід говорити, а й про те, де наша зброя, яку ми мали або повинні мати", - наголосив він.