Перші призовники з Маріуполя, Волновахи і ТОТ Запоріжжя примусово вступили на службу до лав армії РФ, - Андрющенко

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, жителів Маріуполя росіяни відправляли на службу з міста Батайськ Ростовської області разом з іншими "строковиками" з тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини. Запоріжців відправляли з ТОТ Запорізької області.

"По суті, це вперше наші діти, що опинились в окупації у 2022 році підуть у ворожу армію. Не за покликом серця, але примусом", - наголосив Андрющенко.

Він додав, що всі призовники з окупованих територій будуть проходити службу в Північному військовому окрузі, а також у військових частинах окупованого Криму, Ростовської області та Краснодарського краю РФ.

"Та самі місця вказують, що попри обіцянки на відправляти в "СВО" , місце служби знаходиться в безпосередньої близькості до лінії фронту. Що само по собі як натяк на правду", - підкреслив радник мера Маріуполя.