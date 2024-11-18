Перші призовники з Маріуполя, Волновахи і ТОТ Запоріжжя примусово вступили на службу до лав армії РФ, - Андрющенко
У суботу, 16 листопада, перших призовників з окупованих міст Донеччини Маріуполя і Волновахи та окупованої частини Запорізької області загарбники відправили по військових частинах на службу в армії РФ
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, жителів Маріуполя росіяни відправляли на службу з міста Батайськ Ростовської області разом з іншими "строковиками" з тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини. Запоріжців відправляли з ТОТ Запорізької області.
"По суті, це вперше наші діти, що опинились в окупації у 2022 році підуть у ворожу армію. Не за покликом серця, але примусом", - наголосив Андрющенко.
Він додав, що всі призовники з окупованих територій будуть проходити службу в Північному військовому окрузі, а також у військових частинах окупованого Криму, Ростовської області та Краснодарського краю РФ.
"Та самі місця вказують, що попри обіцянки на відправляти в "СВО" , місце служби знаходиться в безпосередньої близькості до лінії фронту. Що само по собі як натяк на правду", - підкреслив радник мера Маріуполя.
- До того ж з 1 жовтня на ТОТ Херсонщини росіяни розпочали так званий осінній призов на строкову військову службу. Забиратимуть чоловіків віком від 18 до 30 років.
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