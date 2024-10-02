Загарбники розпочали "призов" до російської армії на ТОТ Херсонщини

Про це повідомив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

При цьому пособник окупантів обіцяє, що чоловіків не залучатимуть до війни проти України.

Сальдо зазначив, що молоді люди з ТОТ Херсонщини служитимуть у частинах Південного воєнного округу. Так званий призов триватиме до 31 грудня 2024 року.

Своєю чергою перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в коментарі "Суспільному" сказав, що такий крок окупаційної "влади" є цілком прогнозованим.

"Зараз ми вивчаємо ще цю ситуацію. Поки що є тільки заява. Ми не бачили підготовки системної для організації призову на окупованій території. Але така інформація є. Крім того, вони додатково обіцяють, що молодь, яка піде служити, не братиме участь у так званій СВО. Але як це буде реально, побачимо. Було зрозуміло, що рано чи пізно ворог нашим ресурсом людським скористається, щоб наші люди брали участь у цій війні", - сказав посадовець.

За його словами, єдиний спосіб уникнути "призову" – виїхати з тимчасово окупованих територій.

"Насправді єдиний такий 100% варіант для того, щоб людина була в безпеці, — це виїхати з тимчасово окупованих територій і виїхати не на територію, звичайно, Російської Федерації. Це або країни Євросоюз, або треті країни. Повернутися в Україну або залишатися в інших країнах, але не залишатися на тимчасово купованих територіях і не на території Російської Федерації", - заявив Соболевський.

При цьому він зазначив, що серед мешканців ТОТ тих, хто добровільно уклав контракти на службу в російській армії, – одиниці.