Пєсков: ми готові розмовляти з Україною тільки на основі Стамбульських домовленостей
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву новообраного президента США Трампа, зроблену після його зустрічі в Парижі з французьким президентом Макроном та українським президентом Зеленським, заявивши, що Росія готова до діалогу з Україною лише на основі Стамбульських домовленостей
Про це повідомляє Telegram-канал "Кремль. Новости".
За словами Пєскова, Росія нібито залишається відкритою до переговорів щодо України та підтримує "мирні ініціативи", які пропонуються країнами Глобального Півдня і партнерами по БРІКС, такими як Китай, Індія, Бразилія, Південноафриканська Республіка, Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Саудівська Аравія.
"Наша позиція щодо України добре відома. Умови для моментального припинення бойових дій були викладені Президентом Путіним у червні поточного року в його виступі у міністерстві закордонних справ Росії", - наголосив він.
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Пєсков також підкреслив, що переговори не відбуваються тому, що Україна відмовилась від них.
"Тут важливо нагадати, що від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна. Ба більше, Зеленський своєю постановою заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом. Ця їхня позиція не змінюється", - зауважив він.
Для відновлення мирного діалогу, на переконання Пєскова, Україні потрібно скасувати цю постанову і повернутися до переговорів на основі Стамбульських домовленостей, з огляду на реальну ситуацію на місцях.
- За даними NYT, під час перемовин у 2022 році в Стамбулі Росія вимагала від України відмовитися від вступу до НАТО й змиритись з окупацією частини своєї території.
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