Під час виборів президента росіяни донатили на дрони для підрозділів розвідки України, - ГУР
Росіяни були найактивнішими під час міжнародного благодійного збору для закупівлі ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України
Про це повідомляє ГУР.
"Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників "Сич" для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що за чотири дні збору коштів до волонтерської акції долучились майже 3 тис. охочих, 1538 з яких - росіяни, які відсканували qr-код з екранів телевізорів та ґаджетів. Зокрема, на дрони для української розвідки донатили 200 москвичів.
"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих виборів Путіна. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави", - додають в ГУР.
Також у повідомленні підкреслили, що до міжнародного збору на БПЛА "Сич" долучилися українці, які зараз перебувають за кордоном, громадяни Польщі, Латвії, Німеччини, Молдови та інших країн.
- 21 березня в Україну приїхали представники трьох IT-компаній з Нідерландів, які у перспективі співпрацюватимуть з українськими виробниками дронів і будуть покращувати БПЛА за допомогою штучного інтелекту.
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