"Під Харковом загинули Буданов та Сирський": РФ розганяє черговий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що прокремлівські Telegram-канали кажуть, що нібито в результаті ракетного удару російських військ по Чугуєву на Харківщині ліквідовано головкома ЗСУ та очільника Головного управління розвідки.

Насправді такі повідомлення з’являються у соцмережах регулярно з 2022 року. Цього разу - це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові.

"Пропагандисти неодноразово поширювали такі фейки не лише про Буданова (мінімум двічі – у травні і серпні 2023 року), а й про ексголовкома Залужного, Танцюру (екскомандувач сил ТрО) та інших українських генералів", - додали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.