"Під Харковом загинули Буданов та Сирський": РФ розганяє черговий фейк
Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівника ГУР Кирила Буданова
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що прокремлівські Telegram-канали кажуть, що нібито в результаті ракетного удару російських військ по Чугуєву на Харківщині ліквідовано головкома ЗСУ та очільника Головного управління розвідки.
Насправді такі повідомлення з’являються у соцмережах регулярно з 2022 року. Цього разу - це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові.
"Пропагандисти неодноразово поширювали такі фейки не лише про Буданова (мінімум двічі – у травні і серпні 2023 року), а й про ексголовкома Залужного, Танцюру (екскомандувач сил ТрО) та інших українських генералів", - додали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Російський державний пропагандистський канал "Перший" показав сюжет про буцімто канадських найманців у лавах ЗСУ.
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