Підрозділи ГУР та СБС уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області РФ
У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил, спільно з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по стратегічному об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури Росії — Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Згідно з повідомленням, підприємство, що має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки у РФ, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються російським окупаційним військам.
На території об’єкта зафіксовано вибухи та детонації. Результати завданого ураження уточнюються.
"Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, дестабілізацію їх логістичних спроможностей, зокрема у частині постачання пально-мастильних матеріалів, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.
- Протягом минулої доби 23 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 910 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе