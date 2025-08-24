Підрозділи ГУР та СБС уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, підприємство, що має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки у РФ, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються російським окупаційним військам.

На території об’єкта зафіксовано вибухи та детонації. Результати завданого ураження уточнюються.

"Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, дестабілізацію їх логістичних спроможностей, зокрема у частині постачання пально-мастильних матеріалів, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

