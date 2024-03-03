Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, яка впала біля будинків у Торецьку

Про це пише ДСНС.

"У господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники евакуювали з 10 будинків щонайменше 14 людей.