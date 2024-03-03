Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, яка впала біля будинків у Торецьку
Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили з території приватного будинку у місті Торецьк авіаційну бомбу КАБ-250
Про це пише ДСНС.
"У господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники евакуювали з 10 будинків щонайменше 14 людей.
- Увечері 3 березня російські окупанти намагалися атакувати ракетою Дніпропетровщину. Натомість українська сили ППО знищили ворожу ціль у Криворізькому районі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе