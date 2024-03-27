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Після атак українських дронів на НПЗ у підрозділах росгвардії проходять службові перевірки, - "Атеш"

27 березня, 2024 середа
16:29
Війна з Росією війна з росією нафта безпілотник

Агенти партизанського руху "Атеш" дізналися, що в підрозділах росгвардії після успішних атак українських дронів на російські НПЗ проходять службові перевірки

Про це інформує рух спротиву “Атеш”.

"Наш агент з росгвардії заявив, що в регіональних відомствах, розташованих в регіонах, де нафтопереробні заводи опинилися під атаками українських безпілотників, починаються офіційні інспекції. Це пов’язано з тим, що підрозділам росгвардії було доручено розробити заходи безпеки нафтопереробних заводів та інші стратегічні засоби для захисту від атак українських безпілотників, з якими вони не можуть впоратися", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що завдання поставлене з самого верху, і відпрацьовуються багато сценаріїв, але наразі вони не мають чіткого розуміння того, як ефективно протидіяти таким нападам.

За статистикою, близько 80% безпілотників досягають цілей і завдають серйозної шкоди стратегічним підприємствам РФ.

"До тих керівників, які не зможуть забезпечити належний рівень захисту стратегічних об'єктів і не вживатимуть необхідних заходів для протидії загрозам, будуть застосовані всі види штрафних санкцій, включаючи переведення на інші посади чи місця служби. Іншим регіональним відомствам росгвардії також загрожують офіційними інспекціями, якщо такі напади трапляться у їхніх регіонах", - повідомляють партизани. 

  • 26 березня повідомлялось, що за успішні удари українських дронів по російських НПЗ окупанти відправляють своїх військових ППО на війну в Україну.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
нафта
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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