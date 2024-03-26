За успішні удари дронів по російським НПЗ окупанти відправляють своїх військових ППО на війну в Україну, - Атеш

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Зазначено, що сили ППО окупантів мають "серйозні труднощі" у боротьбі з українськими БПЛА, оскільки радіолокаційні об’єкти росіян недостатньо ефективні, аби розпізнати дрони.

"Вони просто їх не бачать. Цей фактор значно ускладнює оперативне реагування та протидію українським дронам", - йдеться в повідомленні.

За словами агента руху спротиву, деякі російські командири продовжують створювати мобільні групи швидкого реагування. Водночас керівництво підрозділів ППО за успішні атаки українських безпілотників на НПЗ РФ карає військовослужбовців, зокрема: понижує у військовому званні, накладає стягнення, а в крайньому разі - відправляє на війну в Україну.

"ЗС Росії позбавлені досвіду, який можна порівняти з Силами оборони України, які щодня успішно демонструють свою ефективність у протидії дронам іранського виробництва", - додають в "Атеш".