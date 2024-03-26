За успішні удари дронів по російським НПЗ окупанти відправляють своїх військових ППО на війну в Україну, - Атеш
Військових російських сил протиповітряної оборони відправляють на війну проти України за успішні удари по нафтопереробних заводах. Таким чином керівництво підрозділів ППО карає військовослужбовців
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Зазначено, що сили ППО окупантів мають "серйозні труднощі" у боротьбі з українськими БПЛА, оскільки радіолокаційні об’єкти росіян недостатньо ефективні, аби розпізнати дрони.
"Вони просто їх не бачать. Цей фактор значно ускладнює оперативне реагування та протидію українським дронам", - йдеться в повідомленні.
За словами агента руху спротиву, деякі російські командири продовжують створювати мобільні групи швидкого реагування. Водночас керівництво підрозділів ППО за успішні атаки українських безпілотників на НПЗ РФ карає військовослужбовців, зокрема: понижує у військовому званні, накладає стягнення, а в крайньому разі - відправляє на війну в Україну.
"ЗС Росії позбавлені досвіду, який можна порівняти з Силами оборони України, які щодня успішно демонструють свою ефективність у протидії дронам іранського виробництва", - додають в "Атеш".
- 13 березня повідомлялося, що за два дні українські безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи - це призвело до пошкодження 12% потужностей Росії з перероблення нафти.
- 23 березня стало відомо, що жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу у районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент".
- 24 березня з’явилось відео ймовірної атаки українського безпілотника на Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі, який стався вранці 23 березня.
- 25 березня повідомлялося, що в російському місті Самара Куйбишевський нафтопереробний завод зупинив одну з двох установок первинної переробки CDU-5 після атаки безпілотника. Це вивело з ладу половну потужностей НПЗ.
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