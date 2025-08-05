Після атаки дронів Рязанський НПЗ зменшив потужності вдвічі, а Новокуйбишевський повністю припинив роботу, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в енергетичній галузі.

За даними співрозмовників, Рязанський НПЗ 2 серпня втратив майже половину потужностей. Після удару вийшли з ладу дві ключові установки первинної переробки нафти — CDU-3 (8 600 тонн/добу) та CDU-4 (11 400 тонн/добу). Зараз завод працює лише з установкою CDU-6 (23 200 тонн/добу), що становить приблизно 48% загального обсягу переробки.

Минулого року Рязанський завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти та виробив:

2,3 млн тонн бензину,

3,4 млн тонн дизпального,

4,2 млн тонн мазуту,

1 млн тонн авіапального.

Водночас Новокуйбишевський НПЗ, який також постраждав 2 серпня, повністю зупинив роботу.

Таким чином, удари дронів суттєво вплинули на виробничі можливості російської нафтопереробки.