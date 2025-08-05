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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Після атаки дронів Рязанський НПЗ зменшив потужності вдвічі, а Новокуйбишевський повністю припинив роботу, - Reuters

Після атаки дронів Рязанський НПЗ зменшив потужності вдвічі, а Новокуйбишевський повністю припинив роботу, - Reuters

Ксенія Золотова
5 серпня, 2025 вiвторок
09:13
Війна з Росією

Рязанський НПЗ, який належить державній компанії "Роснафта", з 2 серпня працює на половину потужностей через атаку дронів, що сталася минулого тижня. Новокуйбишевський завод також вийшов з ладу

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в енергетичній галузі.

За даними співрозмовників, Рязанський НПЗ 2 серпня втратив майже половину потужностей. Після удару вийшли з ладу дві ключові установки первинної переробки нафти — CDU-3 (8 600 тонн/добу) та CDU-4 (11 400 тонн/добу). Зараз завод працює лише з установкою CDU-6 (23 200 тонн/добу), що становить приблизно 48% загального обсягу переробки.

Минулого року Рязанський завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти та виробив:

  • 2,3 млн тонн бензину,
  • 3,4 млн тонн дизпального,
  • 4,2 млн тонн мазуту,
  • 1 млн тонн авіапального.

Водночас Новокуйбишевський НПЗ, який також постраждав 2 серпня, повністю зупинив роботу.

Таким чином, удари дронів суттєво вплинули на виробничі можливості російської нафтопереробки.

  • У ніч на 2 серпня одразу в кількох містах Росії та Криму росіяни поскаржилися на атаку БПЛА. Генштаб заявив, що Сили оборони України уразили Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області, підприємство ВПК РФ "Електроприлад" у Пензі.

 

 

Теги:
Новини
Економіка
Росія
нафта
безпілотник
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