"Після нашої перемоги, деякі люди мають відповідати за втрачені можливості й легковажність": офіцер "Азову" Фльорко про бої в Маріуполі у 2022 році
Офіцер управління бригадної артилерійської групи НГУ "Азов" Ігор Фльорко вважає, що особи, які відповідальні за провал оборони на початку повномасштабного вторгнення мають понести відповідальність за свої рішення після перемоги України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я буду говорити без конкретики й без імен. Втім, попри те, що деякі люди в нашій країні роблять дуже багато, після закінчення війни й нашої перемоги вони повинні понести відповідальність. Зокрема, за втрачені можливості, навмисне шкідництво та легковажність в окремих безпекових питаннях. Я вважаю, що якби Кримський перешийок, який був добре замінований та чудово охоронявся, виконав би своє завдання, то можливо б важких боїв в Маріуполі й виходу оборонців міста з Азовсталі вдалося б уникнути", - вважає Фльорко.
Офіцер наголосив, що відповідальні особи за окремі рішення обовʼязково мають бути покарані.
"Зараз про це говорити вже пізно. Будемо з цим розбиратись вже після нашої перемоги над ворогом. Однак хочу наголосити, що за такі речі потрібно нести відповідальність", - додав він.
- Актуальне
- Важливе