"Після нашої перемоги, деякі люди мають відповідати за втрачені можливості й легковажність": офіцер "Азову" Фльорко про бої в Маріуполі у 2022 році

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я буду говорити без конкретики й без імен. Втім, попри те, що деякі люди в нашій країні роблять дуже багато, після закінчення війни й нашої перемоги вони повинні понести відповідальність. Зокрема, за втрачені можливості, навмисне шкідництво та легковажність в окремих безпекових питаннях. Я вважаю, що якби Кримський перешийок, який був добре замінований та чудово охоронявся, виконав би своє завдання, то можливо б важких боїв в Маріуполі й виходу оборонців міста з Азовсталі вдалося б уникнути", - вважає Фльорко.

Офіцер наголосив, що відповідальні особи за окремі рішення обовʼязково мають бути покарані.

"Зараз про це говорити вже пізно. Будемо з цим розбиратись вже після нашої перемоги над ворогом. Однак хочу наголосити, що за такі речі потрібно нести відповідальність", - додав він.

