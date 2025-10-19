Після зустрічі Трампа і Путіна навіть не буде підписано якогось документа, - американіст Костогризов

Про це в ефірі Еспресо заявив аналітик програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов.

Він відповів на питання, чи можливе перемир'я після цієї зустрічі.

"Це майже неможливо. Дивіться, що може відбутися після зустрічі, що може бути її результатом, це можуть бути символічні кроки або гуманітарного характеру, це можуть бути обміни військовополоненими, це можуть бути гуманітарні кроки, знов таки, що стосуються видачі українських дітей. яких Росія фактично поцупила з України. Але це не може бути нічого реального політичного", - сказав Костогризов.

На його думку, це може бути обіцянка якихось політичних поступок, але саме обіцянка.

"Я не говорю навіть там про здійснення чогось, навіть підписаного документа, скоріше за все, не буде. Тобто ми можемо побачити, те, що Путін скаже, що Росія так чи інакше прагне миру, і тому ми готові до подальшого діалогу з Києвом, і ми за посередництвом Трампа, зустрінемося в найближчі там місяці", - додав аналітик.

Костогризов вважає, що це максимум після цієї зустрічі, якщо не буде ніяких "чорних лебедів" і не відбудеться нічого екстраординарного.

"А стеля того, що Трамп може зробити для того, щоб показати себе сильним лідером і при цьому, не вийти з свого принципу - "витрачати якомога менше, отримувати якомога більше", він може сказати про те, що оскільки ми не досягли прогресу, Путін мене знову дуже розчарував, ми все-таки надамо Україні за декілька місяців декілька десятків ракет "Томагавк". Це стеля, тобто це позитивний сценарій, це не нейтральний, не негативний, це дуже позитивний сценарій і знов таки у мене нема впевненості, що він відбудеться", - підсумував він.