Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
Президент Володимир Зеленський висловив припущення, що Україна матиме більше можливостей в контексті далекобійної зброї після його розмови з лідером США Дональдом Трампом у Нью-Йорку
Його слова цитує Інтерфакс-Україна.
Зеленський наголосив: нині Київ використовує лише свою зброю для відповідей РФ.
"По спроможностях – у нас є достатньо спроможностей. Тепер питання у фінансах, я говорив про це з партнерами: за рахунок збільшення фінансування, ми зможемо вийти на аналогічні показники далекобійності... До цього ми використовували лише наше озброєння по далекобійних цілях. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, будемо мати щось більше, не знаю, побачимо", – сказав він.
За його словами, Кремль щодня використовує 500-600 БПЛА, коли Київ – 100-150.
Президент водночас підкреслив, що Україна ніколи не атакувала російську цивільну інфраструктуру й завжди відповідала на атаки Москви по об’єктах інфраструктури.
"Приблизно рік тому в нас не було спроможностей відповідати, і тоді ви пам’ятаєте, що вони зробили: вони спричинили і блекаути в Україні, і багато жахливих подій. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Потрібно трохи більше фінансування", – додав Зеленський.
- 23 вересня Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
