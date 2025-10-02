Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України

Його слова цитує Інтерфакс-Україна.

Зеленський наголосив: нині Київ використовує лише свою зброю для відповідей РФ.

"По спроможностях – у нас є достатньо спроможностей. Тепер питання у фінансах, я говорив про це з партнерами: за рахунок збільшення фінансування, ми зможемо вийти на аналогічні показники далекобійності... До цього ми використовували лише наше озброєння по далекобійних цілях. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, будемо мати щось більше, не знаю, побачимо", – сказав він.

За його словами, Кремль щодня використовує 500-600 БПЛА, коли Київ – 100-150.

Президент водночас підкреслив, що Україна ніколи не атакувала російську цивільну інфраструктуру й завжди відповідала на атаки Москви по об’єктах інфраструктури.

"Приблизно рік тому в нас не було спроможностей відповідати, і тоді ви пам’ятаєте, що вони зробили: вони спричинили і блекаути в Україні, і багато жахливих подій. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Потрібно трохи більше фінансування", – додав Зеленський.