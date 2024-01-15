Питання мобілізації засекречене, 90% депутатського корпусу не має доступу до військової таємниці, - нардеп Осадчук
Сьогодні питання мобілізації має розглядатись у чіткій прив'язці до того, що відбувається у військах
Про це розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Андрій Осадчук в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз питання мобілізації є абсолютно засекреченим, бо 90% депутатського корпусу не має доступу до військової таємниці. Зокрема, в частині, яка прямо стосується формування підрозділів, дефіциту, військових втрат, бюджету, військових планів та іншого", - зазначив він.
За словами Осадчука, питання мобілізації не може розглядатися абстрактно, як у мирний час.
"Воно має розглядатись у чіткій прив'язці до того, що відбувається у військах, з урахуванням їхніх потреб та планів. Цього наші депутати не знають, але будуть якимось чином розглядати та ухвалювати законопроєкт", - зауважив він.
В українському законодавстві прописано, що військовими питаннями мають керувати військові. Зараз цим займається Верховна Рада України, але є один важливий момент, додав нардеп.
"Для того, щоб ухвалювати будь-яке рішення стосовно важливого питання, треба мати достовірну інформацію про те, що, як і де відбувається", - резюмував він.
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- 8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.
- 11 січня, законопроєкт №10378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали, а уряд — відкликав.
- Згодом, нардеп Железняк розповів, коли Рада може розглянути новий законопроєкт щодо мобілізації.
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