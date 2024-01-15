Питання мобілізації засекречене, 90% депутатського корпусу не має доступу до військової таємниці, - нардеп Осадчук

Про це розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Андрій Осадчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз питання мобілізації є абсолютно засекреченим, бо 90% депутатського корпусу не має доступу до військової таємниці. Зокрема, в частині, яка прямо стосується формування підрозділів, дефіциту, військових втрат, бюджету, військових планів та іншого", - зазначив він.

За словами Осадчука, питання мобілізації не може розглядатися абстрактно, як у мирний час.

"Воно має розглядатись у чіткій прив'язці до того, що відбувається у військах, з урахуванням їхніх потреб та планів. Цього наші депутати не знають, але будуть якимось чином розглядати та ухвалювати законопроєкт", - зауважив він.

В українському законодавстві прописано, що військовими питаннями мають керувати військові. Зараз цим займається Верховна Рада України, але є один важливий момент, додав нардеп.

"Для того, щоб ухвалювати будь-яке рішення стосовно важливого питання, треба мати достовірну інформацію про те, що, як і де відбувається", - резюмував він.