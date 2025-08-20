English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Питання УПЦ МП не стане причиною зриву переговорів, - політолог Таран
Ексклюзив

Питання УПЦ МП не стане причиною зриву переговорів, - політолог Таран

Євген Козярін
20 серпня, 2025 середа
22:37
Війна з Росією Сергій Таран

Питання російської церкви в Україні не може бути причиною, як паузи у війні, так само і того, що цей переговірний трек буде зірваний

Зміст

Про це сказав політолог Сергій Таран в етері Еспресо. 

"Причіпки російського режиму до так званих порушень прав російськомовних громадян чи релігійних громад в Україні - це є просто причіпка, це просто ідеологічне виправдання тих вбивств, які вони чинять. Це так було до війни, це так є зараз під час війни і, напевно, буде після війни. Тому це точно не може бути причиною для того, щоби були зірвані перемовини", - зазначив він.

Політолог додав, що вони можуть бути зірвані, але це не тому, що заборонять представництво російської церкви в Україні. 

"Вони можуть бути зірвані, тому що російський диктатор може вирішити воювати попри будь-що. Тому це не може бути причиною. Справжніми причинами паузи у війні або відсутності цієї паузи можуть бути інші речі. Наприклад, якщо Трамп виявить політичну волю і таки запровадить вторинні санкції проти тих країн, які купують російську нафту. Це може бути аргументом для Путіна. Або може бути аргументом для Путіна не кращий стан нинішньої російської економіки.  Це може бути аргументом для Путіна. Може бути аргументом для Путіна, наприклад, стійкі відносини між Україною і США і постачання зброї, яку США за європейські гроші будуть постачати в Україну. Це може бути аргументом. Можуть бути аргументи ширших геополітичних домовленостей між Трампом і Путіним, які будуть торкатися, наприклад, долі американських військ у Європі, або в ширшій геополітичній конструкції за участі Китаю, що швидше за все буде", - сказав Таран.

 На його думку, оце справжні причини паузи або не паузи у війні.

"Щодо цієї так званої церкви - це може бути лише ідеологічним виправданням, але точно не серйозною причиною. Я розумію, звісно, що російський режим висуває якісь вимоги для України, які виставляє як одну із вимог, чому має припинитися ця агресія. Чи навіть не виключаю, що Україна може взяти на себе зобов'язання, наприклад, дотримуватись прав російськомовних громадян за стандартами Євросоюзу, так само і релігійних громад", - зазначив політолог.

Таран вважає, що це може нібито бути формальне виконання вимог Росії, але насправді це просто буде той стан речей, якого Україна і так дотримується, прагнучи стати членом ЄС. 

"Тому можуть бути знайдені різні варіанти, але світова політика, глобальна політика точно не вирішується таким питанням, як оця фейкова церква. Це навіть не церква - це таке представництво російської держави, яке, на жаль, досі діє на території України. Якщо вже так уже заглиблюватись в деталі, там вже існують ще нюанси. Наприклад, в кожній громаді є своє відділення і воно може там мати якусь свою діяльність. Відповідно, місцеві органи влади та громади також уповноважені ухвалювати свої рішення. Чи буде діяти це представництво релігійної громади цієї російської церкви, чи не буде? Це теж буде питання, яке просто відстежити буде неможливо, тому знову таки не може бути причиною паузи у війні, або так само не може бути причиною того, що цей перемовний трек буде зірваний", - підсумував Таран.

  • За даними журналіста NYT, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці висунув умови щодо офіційного статусу російської мови та російської церкви в Україні.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
УПЦ МП
"Вердикт" із Сергієм Руденком
переговори з РФ
Читайте також:
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
США депортували українських мігрантів
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
Київ
+20.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
23:43
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по Україні: у Києві спрацювала ППО
23:38
Трамп на даху
"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
23:09
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці
23:09
Ексклюзив
Ігор Луценко
Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко
22:37
Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
22:37
Ексклюзив
Федір Веніславський
Є висока ймовірність, що зустріч Зеленського, Трампа і Путіна відбудеться протягом десяти днів, - Веніславський
22:18
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше – на Лиманському й Покровському напрямках
21:43
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
21:10
Ексклюзив
Мирослав Чех
Зустрічі Зеленського з Навроцьким поставлять правильні акценти у відносинах між країнами, - ексдепутат Сейму Чех
21:08
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду
Трамп переплутав Вірменію з Албанією та заявив, що врегулював її конфлікт з Азербайджаном
20:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Третина бойових дій припадає на Покровську складову фронту, - Згурець розповів про ситуацію на найгарячішому напрямку
20:40
Александр Стубб
"Нейтральна територія": президент Фінляндії Стубб вважає, що Швейцарія могла б стати місцем зустрічі Зеленського й Путіна
20:11
Дмитро Медведєв
"Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні
20:02
аптека ліки
Уряд розширив перелік ліків, які українці отримуватимуть безоплатно
20:00
OPINION
Перша частина кривавого марлезонського балету поволі добігає кінця
19:57
військовий квиток, мобілізація
"Прибираємо живі черги під ТЦК": уряд ухвалив рішення, що стосується мобілізації
19:49
школа
Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах
19:40
Папа Римський Лев XIV
"Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну
19:29
Оновлено
У Києві відбулося судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері: 21 серпня очікується допит обвинуваченого
19:27
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
19:24
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Міноборони отримає нуль гривень внаслідок перерозподілу бюджету, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:19
Оновлено
Безугла
Комітет ВР підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту. Нардепка погрожує судом
19:11
Мексика
Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, аби відлякувати мігрантів у спеку
19:11
Ексклюзив
Володимир Горбач
Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
19:11
Оновлено
Міністр оборони Польщі звинуватив РФ у провокації через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
19:10
Оновлено
Сумський державний університет
РФ 18 серпня зруйнувала корпус Сумського держуніверситету, в бібліотеці згоріло 15 тис. книжок
19:04
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну
18:40
Ексклюзив
Мирослав Чех
Завдяки ексгумаційним роботам стало видно, наскільки історичні питання політизовані в Польщі, - ексдепутат Сейму Чех
18:31
До Дня Незалежності в Києві відкриють виставку експонатів доби княжої Русі "Скарби України. Символи державності"
18:04
OPINION
Гарантії безпеки для України "як 5-та стаття НАТО". Що це означає
17:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
Риторика Угорщини щодо України має кілька аудиторій, - аналітик Дячук
17:22
Микола Точицький
Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи
17:10
Едгар Ринкевич
Президент Латвії Ринкевичс назвав передчасними розмови про відправку військових в Україну
16:38
фейкові новини, fake news
Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД
16:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід
16:19
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила в цілому перерозподіл 35 млрд грн у бюджеті 2025 року
16:15
Ексклюзив
Мирослав Чех
Історичні питання в Польщі стосуються більше стосунків держави з громадянами українського походження, - ексдепутат Сейму Чех
16:08
Євробачення-2026 відбудеться у Відні
16:01
OPINION
Коли Путін зустрінеться із Зеленським і до чого тут Китай
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV