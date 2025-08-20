Питання УПЦ МП не стане причиною зриву переговорів, - політолог Таран

Про це сказав політолог Сергій Таран в етері Еспресо.

"Причіпки російського режиму до так званих порушень прав російськомовних громадян чи релігійних громад в Україні - це є просто причіпка, це просто ідеологічне виправдання тих вбивств, які вони чинять. Це так було до війни, це так є зараз під час війни і, напевно, буде після війни. Тому це точно не може бути причиною для того, щоби були зірвані перемовини", - зазначив він.

Політолог додав, що вони можуть бути зірвані, але це не тому, що заборонять представництво російської церкви в Україні.

"Вони можуть бути зірвані, тому що російський диктатор може вирішити воювати попри будь-що. Тому це не може бути причиною. Справжніми причинами паузи у війні або відсутності цієї паузи можуть бути інші речі. Наприклад, якщо Трамп виявить політичну волю і таки запровадить вторинні санкції проти тих країн, які купують російську нафту. Це може бути аргументом для Путіна. Або може бути аргументом для Путіна не кращий стан нинішньої російської економіки. Це може бути аргументом для Путіна. Може бути аргументом для Путіна, наприклад, стійкі відносини між Україною і США і постачання зброї, яку США за європейські гроші будуть постачати в Україну. Це може бути аргументом. Можуть бути аргументи ширших геополітичних домовленостей між Трампом і Путіним, які будуть торкатися, наприклад, долі американських військ у Європі, або в ширшій геополітичній конструкції за участі Китаю, що швидше за все буде", - сказав Таран.

На його думку, оце справжні причини паузи або не паузи у війні.

"Щодо цієї так званої церкви - це може бути лише ідеологічним виправданням, але точно не серйозною причиною. Я розумію, звісно, що російський режим висуває якісь вимоги для України, які виставляє як одну із вимог, чому має припинитися ця агресія. Чи навіть не виключаю, що Україна може взяти на себе зобов'язання, наприклад, дотримуватись прав російськомовних громадян за стандартами Євросоюзу, так само і релігійних громад", - зазначив політолог.

Таран вважає, що це може нібито бути формальне виконання вимог Росії, але насправді це просто буде той стан речей, якого Україна і так дотримується, прагнучи стати членом ЄС.

"Тому можуть бути знайдені різні варіанти, але світова політика, глобальна політика точно не вирішується таким питанням, як оця фейкова церква. Це навіть не церква - це таке представництво російської держави, яке, на жаль, досі діє на території України. Якщо вже так уже заглиблюватись в деталі, там вже існують ще нюанси. Наприклад, в кожній громаді є своє відділення і воно може там мати якусь свою діяльність. Відповідно, місцеві органи влади та громади також уповноважені ухвалювати свої рішення. Чи буде діяти це представництво релігійної громади цієї російської церкви, чи не буде? Це теж буде питання, яке просто відстежити буде неможливо, тому знову таки не може бути причиною паузи у війні, або так само не може бути причиною того, що цей перемовний трек буде зірваний", - підсумував Таран.