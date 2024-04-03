По заводу в Татарстані могли вдарити легкомоторним літаком з вибухівкою на дистанційному керуванні, - Forbes
По заводу у Татарстані могли вдарити легкомоторним літаком на дистанційному керуванні, начиненим вибухівкою
Про це пише Forbes.
У виданні припускають, що для удару по заводу у Татарстані Україна могла обладнати лекгомоторний літак типу Сessna пультами дистанційного керування, начинити вибухівкою і запустити за 965 км.
Також у матеріалі зазначають, що судячи із сили вибуху, можна говорили про приблизний розмір вибухівки. Класичний літак Cessna 172 може перевезти вантаж вагою пів тонни на відстань понад 1120 кілометрів.
Крім того Forbes пише, що "українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності - і, ймовірно, із супутниковим керуванням і GPS-наведенням".
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