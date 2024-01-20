"Подібно до розвалу СРСР та відбудеться швидко:" дипломат Огризко назвав причину, що прискорить розпад РФ
Дипломат Володимир Огризко вважає, що на РФ чекає розпад, який буде схожим зі сценарієм розвалу СРСР
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Я вважаю, що масштаб протестних рухів в Росії буде більший, що призведе до прискорення розпаду РФ, лише тоді, коли посиплються структури у Москві. Коли почнеться міжкласова гризня в Кремлі й почнеться боротьба за місце Путіна. Коли в Кремлі будуть займатись собою, тоді регіони можуть спалахнути не на жарт", - пояснив Огризко.
Дипломат наголосив, що сценарій розпаду РФ буде схожим з розвалом СРСР
"В Росії не тільки Башкортостан може вибухнути. Теж саме ми можемо очікувати й на Далекому Сході та Сибіру. Тобто настрої автономії в тому ж самому Сибіру є величезними. Тому все може відбутись дуже швидко і схоже на те, що сталось з радянською імперією. Однак, знову ж таки, в СРСР все почалось з того, що влада у Москві була втрачена тими, хто її мав. Після цього й почався процес розвалу СРСР. Тому, оскільки у РФ нічого з часів СРСР нічого не змінилось, то сценарій буде схожим", - додав він.
- У серпні 2022 року Буданов зазначав, що питання, хто сьогодні виконує роль умовного Путіна, - абсолютно відкрите
- Згодом очільник ГУР МОУ також заявив, що особисто знає про трьох двійників президента РФ Володимира Путіна.
- Крім того, 20 квітня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не Володимир Путін, а один з його двійників.
- За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, російського президента Володимира Путіна останній раз бачили у червні 2022 року
- 16 січня у Башкортостані тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора. За даними каналу, біля суду, де розглядають справу активіста Фаїля Алсинова, зібралося близько 15 тисяч людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе