Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Подібно до розвалу СРСР та відбудеться швидко:" дипломат Огризко назвав причину, що прискорить розпад РФ
Ексклюзив

"Подібно до розвалу СРСР та відбудеться швидко:" дипломат Огризко назвав причину, що прискорить розпад РФ

20 січня, 2024 субота
20:07
Війна з Росією путін

Дипломат Володимир Огризко вважає, що на РФ чекає розпад, який буде схожим зі сценарієм розвалу СРСР

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я вважаю, що масштаб протестних рухів в Росії буде більший, що призведе до прискорення розпаду РФ, лише тоді, коли посиплються структури у Москві. Коли почнеться міжкласова гризня в Кремлі й почнеться боротьба за місце Путіна. Коли в Кремлі будуть займатись собою, тоді регіони можуть спалахнути не на жарт", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що сценарій розпаду РФ буде схожим з розвалом СРСР

"В Росії не тільки Башкортостан може вибухнути. Теж саме ми можемо очікувати й на Далекому Сході та Сибіру. Тобто настрої автономії в тому ж самому Сибіру є величезними. Тому все може відбутись дуже швидко і схоже на те, що сталось з радянською імперією. Однак, знову ж таки, в СРСР все почалось з того, що влада у Москві була втрачена тими, хто її мав. Після цього й почався процес розвалу СРСР. Тому, оскільки у РФ нічого з часів СРСР нічого не змінилось, то сценарій буде схожим", - додав він.

  • У серпні 2022 року Буданов зазначав, що питання, хто сьогодні виконує роль умовного Путіна, - абсолютно відкрите
  • Згодом очільник ГУР МОУ також заявив, що особисто знає про трьох двійників президента РФ Володимира Путіна.
  • Крім того, 20 квітня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не Володимир Путін, а один з його двійників.
  • За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, російського президента Володимира Путіна останній раз бачили у червні 2022 року
  • 16 січня у Башкортостані тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора. За даними каналу, біля суду, де розглядають справу активіста Фаїля Алсинова, зібралося близько 15 тисяч людей.
Росія
Володимир Путін
окуповані території
окупанти
акції протестів
Москва
Читайте також:
Дмитро Разумков
19 січня, 2024 п'ятниця
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
Саміт ЄС, Віктор Орбан
20 січня, 2024 субота
"Не дозволимо ні за які гроші": Орбан висловився проти прийому мігрантів Угорщиною
YAKTAK
19 січня, 2024 п'ятниця
Суспільне порадилося з організаторами Євробачення щодо пісні YAKTAK, де використано семпл із треку співачки MANY
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 січня
20:21
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення, Сили оборони відбили 60 атак ворога на п'яти напрямках, - Генштаб
20:13
Роберт Фіцо
Фіцо приїде до Ужгорода й заявить, що проти членства України у НАТО
20:00
OPINION
Оксана Забужко
Молодь стала пишатися родинними діалектами
19:57
OPINION
Атака на журналістів, проблемна мобілізація, розблокування кордону, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
19:56
Україна та США вперше спільно проінспектували американську зброю
19:44
Оновлено
Ілюстративне фото
Унаслідок ізраїльського удару по Сирії загинуло 5 іранських командирів, Іран пообіцяв помститися
19:27
Ексклюзив
світ Росія акції протестів суспільство Башкирія
"Не будьмо наївними в тому, що РФ відразу розпадеться": голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров про протести в Росії
19:22
Ігор Мазепа в залі суду
Українська влада затримала інвестбанкіра Мазепу за критику корупції в країні, - Bloomberg
19:06
Тарас Бобанич
В УКУ заснували стипендію імені Героя Україна Тараса Бобанича - за ініціативи родини та фонду Порошенка
18:31
навчання ЗСУ
"Неможливо вести оборонну війну". Кабмін та Генштаб розробляють реалістичну військову стратегію
18:26
Аналітика
Україна Британія
"Це не безпековий договір, і не ерзац вступу в НАТО". В чому унікальність домовленостей з Британією та що буде далі
18:20
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп не зможе зруйнувати демократичну систему управління США, - дипломат Шамшур
18:04
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін, вичікуючи вибори у США, точно готується розпочати наступальні дії, - Фейгін
18:01
OPINION
Мирослав Гай
Спочатку забрали гроші, які витрачались на дрони, а потім сказали: "Збирайте по хатах"
18:00
Найочікуваніші прем'єри 2024
Найочікуваніші новинки кіно 2024 року: добірка кінопрем'єр
17:50
Огляд
Еліна Світоліна
Неймовірний результат українок на AO, футболістів "Карпат" не випустили за кордон і компліменти Усику від Ф'юрі: головні новини спорту за тиждень
17:47
Зеленський
"Вже бачимо конкретні дати": Зеленський про угоди з партнерами щодо безпекових гарантій для України
17:46
В Україні створять прозорий біржовий ринок біопалива. Це має сприяти інвестиціям в енергосектор
17:43
сніг
У Іспанії через сильний снігопад на дорогах застрягло 600 автівок, влада відправила на допомогу армію
17:43
Першотравенськ
На Дніпропетровщині обирають нову назву для 27-тисячного Першотравенська
17:24
Компанія Taurus готова якнайшвидше зробити нові ракети й доопрацювати існуючі у разі постачання їх Україні
17:16
Ексклюзив
Всі напрямки розблоковані, рух йде: ДПСУ про ситуацію на кордоні з Румунією та Польщею
16:58
Марс
NASA втратило зв'язок з гелікоптером Ingenuity, який перебував на Марсі
16:54
Реджеп Тайїп Ердоган
На зустріч з Ердоганом прибудуть Путін та Раїсі, - ЗМІ
16:40
Ексклюзив
Карта бойових дій Куп'янськ
Наступи ворога будуть відбуватися по всіх без включення ділянках фронту, - військовий експерт Снєгирьов
16:35
Британія
Британська поліція створила підрозділ для протидії загрозам з боку Китаю, Росії та Ірану
16:25
Ємен, хусити
Іран та Хезболла допомагають керувати атаками хуситів у Червоному морі, - Reuters
16:16
Олександр Лукашенко на новорічному балу (27 грудня 2023 року, Мінськ)
Лукашенко боїться, що його вистежать через мобільний телефон
16:02
OPINION
Віталій Гайдукевич
Суб'єктивна рефлексія з приводу переслідувань журналістів
16:00
Анастасія Пустовіт
"Це свинство просто". Анастасія Пустовіт нагадала "Кварталу 95", як у Скадовську за українську мову стратили жінку
15:56
У метро Харкова відкрили дитячий садок
15:27
Гуляйполе на Запоріжжі
Окупанти вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: є поранений
15:25
Книга рекордів Гіннеса призупинила титул "найстарішої собаки в історії" для пса Бобі з Португалії
15:11
Еліна Світоліна, теніс
Українки встановили історичне досягнення на Australian Open
15:04
Ексклюзив
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ми написали "знищено": Ігнат про стан російського Іл-22, який був уражений разом з А-50
15:01
Ван Ї
Китай підтримав ідею щодо держави Палестина
14:52
москва, кремль
У Росії розробили законопроєкт щодо конфіскації майна в тих, хто "дискредитує" ЗС РФ
14:45
Ексклюзив
Морські котики США
Дипломат Брайза розповів, чи можливий напад РФ на територію НАТО у найближчій перспективі
14:33
Джозеф Байден
Байден заявив про готовність піти на компроміс у питанні кордону, аби розблокувати допомогу Україні
14:24
уламки корейської ракети KN-23
Британські дослідники підтвердили застосування проти України ракет із КНДР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV