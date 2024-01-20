"Подібно до розвалу СРСР та відбудеться швидко:" дипломат Огризко назвав причину, що прискорить розпад РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я вважаю, що масштаб протестних рухів в Росії буде більший, що призведе до прискорення розпаду РФ, лише тоді, коли посиплються структури у Москві. Коли почнеться міжкласова гризня в Кремлі й почнеться боротьба за місце Путіна. Коли в Кремлі будуть займатись собою, тоді регіони можуть спалахнути не на жарт", - пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що сценарій розпаду РФ буде схожим з розвалом СРСР

"В Росії не тільки Башкортостан може вибухнути. Теж саме ми можемо очікувати й на Далекому Сході та Сибіру. Тобто настрої автономії в тому ж самому Сибіру є величезними. Тому все може відбутись дуже швидко і схоже на те, що сталось з радянською імперією. Однак, знову ж таки, в СРСР все почалось з того, що влада у Москві була втрачена тими, хто її мав. Після цього й почався процес розвалу СРСР. Тому, оскільки у РФ нічого з часів СРСР нічого не змінилось, то сценарій буде схожим", - додав він.