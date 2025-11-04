Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Покровськ не перебуває в оперативному оточенні, - військовий експерт Снєгирьов
Ексклюзив

Покровськ не перебуває в оперативному оточенні, - військовий експерт Снєгирьов

Ірена Моляр
4 листопада, 2025 вiвторок
22:38
Війна з Росією Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

У Поровську Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, тривають бої в міській забудові. Ворог малими штурмовими групами намагається інфільтруватися в інші райони міста

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".

"По Покровську - найбільш складна ситуація: бої тривають в міській забудові, окупанти намагаються взяти під контроль місто та локації Сил оборони України. Йдуть бої по лінії так званої промзони. Противник робить спроби за рахунок малих штурмових груп інфільтруватися в інші райони Покровська. Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи. За розпорядженням головкома Сирського в Покровськ передислоковані спецпідрозділи ГУР, ССО та інших складових наших Сил оборони. Основна мета - нейтралізація малих штурмових груп ворога та розширення зони присутності Сил оборони України", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.

За його словами, Покровськ не перебуває в оперативному оточенні. Ба більше, всі повідомлення про те, що практично все місто - "сіра зона", що розповсюджується так званими аналітиками, не відповідає дійсності.

"Щодо Мирнограда, знову таки - всі повідомлення про прорив до міста, знову таки - всі бої в міській забудові, знову таки - елементи, скажімо, фантазій окремих лідерів громадських думок. Верифікована присутність російських окупантів на території шахтоуправління 5/6, яка використовується для накопичення підрозділів окупаційної армії. Адмінбудівлі цієї шахти зараз є пунктами роботи операторів БПЛА противника", - зауважив військовий експерт.

Снєгирьов прокоментував ситуацію по Добропіллю, де є значні успіхи Сил оборони України. За останній тиждень на Покровському напрямку, а це Мирноград і Добропілля, українські підрозділи деокупували чотири населених пункти: Кучерів Яр, Сухецьке, Шахове і Затишок.

"Тоді поясніть мені, яким чином це корелюється з тією істерикою в українських ЗМІ з приводу критичної ситуації на Покровському напрямку? Ситуація на цьому напрямку - складна, динамічна, але далека від тих істеричних оцінок, які лунають в українських ЗМІ", - резюмував співголова ГІ "Права Справа".

 

 

 

  • 3 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що близько третини боїв та половина застосувань ворогом КАБів відбувається у Покровську.
Теги:
Відео
Новини
Україна
російська армія
ССО
Донеччина
ГУР
Добропілля
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Покровськ
Сили оборони України
Читайте також:
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
Карта бойових дій
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
Київ
+10.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
22:47
TikTok
У Франції розслідують алгоритм TikTok, що може спонукати до самогубства
22:43
танкер нафта
Постачання російської нафти морем впало до мінімуму завдяки санкціям Трампа, - Bloomberg
22:29
прикордонний контроль, перетин кордону
У Польщі спростували дані The Telegraph про виїзд 100 тис. юнаків з України за останні два місяці
21:58
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
21:56
Оновлено
Ілля Забарний
"Арсенал" розгромив "Славію" у Лізі чемпіонів: результати й розклад матчів 4-го туру
21:41
літаки
США пом’якшили санкції проти Білорусі та дозволили операції з літаками Лукашенка
21:40
Оновлено
НАБУ
У працівника НАБУ провели обшуки і нібито застосували силу. В Офісі генпрокурора відреагували
21:18
Ексклюзив
Олексій Гетьман
"Побачимо, як це буде реалізовано": аналітик Гетьман про нові контракти для військових
20:56
Огляд
Розстріляне відродження, Сандармох
Ліс "Розстріляного відродження": як 88 років тому Сандармох став символом знищення українського цвіту
20:53
прапор, Євросоюз
ЄС звинувачує Грузію у "серйозному відступі від демократії"
20:52
Оновлено
вибухи вночі
Україна завдала удару по російському НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ
20:23
Ексклюзив
рубль
В Росії буде сім поспіль дефіцитних бюджетів, як у СРСР перед розпадом, - економіст Ус
20:19
Київ, головна ялинка країни
Головну ялинку країни встановлять на Софіївській площі у Києві
20:15
Ексклюзив
77 ОАеМБр
Операція була спрямована на дискредитацію ЗСУ: боєць 77-ї ОАеМБр про вбивство ворогом цивільних на Харківщині
20:03
світло
В Україні 5 листопада діятимуть графіки відключення світла
20:02
OPINION
Єврокомісія: Ручна правоохоронна політична свита Зеленського більше не влаштовує партнерів
19:47
глобальне потепління
Світ не зміг досягти своєї головної мети щодо зміни клімату, - Reuters
19:45
Картина "Молитва"
У Костелі святого Миколая презентували картину "Молитва": її подарують Папі Римському
19:13
Ексклюзив
Тарас Кремінь
"Для того, щоб української мови ставало більше - нею потрібно спілкуватися": Кремінь назвав завдання для держави
18:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Досить висока вірогідність, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії: Рибачук про підготовку виборів в Україні
18:38
вірус_діти
На Київщині зареєстрували спалах хвороби Коксакі. Що відомо
18:17
Аналітика
російський бліцкриг проти НАТО
Як Україні та Європі відвести російський бліцкриг проти НАТО
18:01
OPINION
УЗ-3000: Це не турбота — це цинічна маніпуляція
17:50
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення, найважча ситуація на Покровському напрямку
17:49
космос
"Потужністю 10 трильйонів сонць": зафіксували найбільший в історії спалах чорної діри
17:45
Ексклюзив
Володимир Горбач
"Спроба вичистити російсько-китайський вплив з Америки": політаналітик Горбач про можливу операцію США проти Венесуели
17:28
російський диктатор Володимир Путін
Путін підписав закон про призов у РФ протягом усього року
17:06
фейкові новини, fake news
"Розстрілювати тих, хто хоче жити": роспропаганда запустила новий фейк про "методички ЗСУ"
16:58
інтернет
"Мобільний інтернет стане кращим і швидшим": Рада ухвалила законопроєкт
16:49
Єврокомісія
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалять, критикують Україну та що Київ має зробити наступного року
16:31
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Зеленський і Трамп обговорювали позицію Орбана щодо України в ЄС
16:27
PR
ЗУНР – воля, що живе в нас
У Сокільниках провели фестиваль "ЗУНР – воля, що живе в нас" за підтримки компанії blago
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Пушкін, Воронцов та НКВСники. Коли дерусифікують Одесу?
15:55
Девід Бекхем
Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Єврокомісія
"Україна залишається рішуче налаштованою на шлях до членства в ЄС": Єврокомісія ухвалила звіт про розширення
15:19
Патрік Тернер
НАТО в 2026 році виділить $60 млрд на допомогу Україні, – голова представництва Альянсу Тернер
14:49
З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
14:21
Дмитро Слинько
Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV