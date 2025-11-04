Покровськ не перебуває в оперативному оточенні, - військовий експерт Снєгирьов
У Поровську Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, тривають бої в міській забудові. Ворог малими штурмовими групами намагається інфільтруватися в інші райони міста
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".
"По Покровську - найбільш складна ситуація: бої тривають в міській забудові, окупанти намагаються взяти під контроль місто та локації Сил оборони України. Йдуть бої по лінії так званої промзони. Противник робить спроби за рахунок малих штурмових груп інфільтруватися в інші райони Покровська. Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи. За розпорядженням головкома Сирського в Покровськ передислоковані спецпідрозділи ГУР, ССО та інших складових наших Сил оборони. Основна мета - нейтралізація малих штурмових груп ворога та розширення зони присутності Сил оборони України", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.
За його словами, Покровськ не перебуває в оперативному оточенні. Ба більше, всі повідомлення про те, що практично все місто - "сіра зона", що розповсюджується так званими аналітиками, не відповідає дійсності.
"Щодо Мирнограда, знову таки - всі повідомлення про прорив до міста, знову таки - всі бої в міській забудові, знову таки - елементи, скажімо, фантазій окремих лідерів громадських думок. Верифікована присутність російських окупантів на території шахтоуправління 5/6, яка використовується для накопичення підрозділів окупаційної армії. Адмінбудівлі цієї шахти зараз є пунктами роботи операторів БПЛА противника", - зауважив військовий експерт.
Снєгирьов прокоментував ситуацію по Добропіллю, де є значні успіхи Сил оборони України. За останній тиждень на Покровському напрямку, а це Мирноград і Добропілля, українські підрозділи деокупували чотири населених пункти: Кучерів Яр, Сухецьке, Шахове і Затишок.
"Тоді поясніть мені, яким чином це корелюється з тією істерикою в українських ЗМІ з приводу критичної ситуації на Покровському напрямку? Ситуація на цьому напрямку - складна, динамічна, але далека від тих істеричних оцінок, які лунають в українських ЗМІ", - резюмував співголова ГІ "Права Справа".
- 3 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що близько третини боїв та половина застосувань ворогом КАБів відбувається у Покровську.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе