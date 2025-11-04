Покровськ не перебуває в оперативному оточенні, - військовий експерт Снєгирьов

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ГІ "Права Справа".

"По Покровську - найбільш складна ситуація: бої тривають в міській забудові, окупанти намагаються взяти під контроль місто та локації Сил оборони України. Йдуть бої по лінії так званої промзони. Противник робить спроби за рахунок малих штурмових груп інфільтруватися в інші райони Покровська. Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи. За розпорядженням головкома Сирського в Покровськ передислоковані спецпідрозділи ГУР, ССО та інших складових наших Сил оборони. Основна мета - нейтралізація малих штурмових груп ворога та розширення зони присутності Сил оборони України", - прокоментував Дмитро Снєгирьов.

За його словами, Покровськ не перебуває в оперативному оточенні. Ба більше, всі повідомлення про те, що практично все місто - "сіра зона", що розповсюджується так званими аналітиками, не відповідає дійсності.

"Щодо Мирнограда, знову таки - всі повідомлення про прорив до міста, знову таки - всі бої в міській забудові, знову таки - елементи, скажімо, фантазій окремих лідерів громадських думок. Верифікована присутність російських окупантів на території шахтоуправління 5/6, яка використовується для накопичення підрозділів окупаційної армії. Адмінбудівлі цієї шахти зараз є пунктами роботи операторів БПЛА противника", - зауважив військовий експерт.

Снєгирьов прокоментував ситуацію по Добропіллю, де є значні успіхи Сил оборони України. За останній тиждень на Покровському напрямку, а це Мирноград і Добропілля, українські підрозділи деокупували чотири населених пункти: Кучерів Яр, Сухецьке, Шахове і Затишок.

"Тоді поясніть мені, яким чином це корелюється з тією істерикою в українських ЗМІ з приводу критичної ситуації на Покровському напрямку? Ситуація на цьому напрямку - складна, динамічна, але далека від тих істеричних оцінок, які лунають в українських ЗМІ", - резюмував співголова ГІ "Права Справа".