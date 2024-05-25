Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 25 травня.

Впродовж доби ворог завдав 4 терористичні удари ракетами та керованими авіабомбами по Харкову. Російські загарбники ракетами били по центральному парку та щільній житловій забудові, двома КАБами влучили в гіпермаркет.

Терористи застосували 40 КАБів по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі.

"Також на цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 99. Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ, б’ють ворога та нищать його техніку", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті