Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту, - Генштаб
Загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій по всій лінії фронту зросла до 99
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 25 травня.
Впродовж доби ворог завдав 4 терористичні удари ракетами та керованими авіабомбами по Харкову. Російські загарбники ракетами били по центральному парку та щільній житловій забудові, двома КАБами влучили в гіпермаркет.
Терористи застосували 40 КАБів по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі.
"Також на цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 99. Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ, б’ють ворога та нищать його техніку", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку російські загарбники продовжують здійснювати штурмові дії. 6 ворожих атак українські воїни успішно відбили, 4 ще тривають.
- Окупанти не полишають спроб тиснути на оборонні рубежі українських захисників на Куп’янському напрямку. Безрезультатно намагаються покращити своє тактичне положення в районах М’ясожарівки та Новоєгорівки. Загалом наростили кількість штурмових дій на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, 7 ще тривають.
- На Лиманському напрямку ворог впродовж доби провів 5 атак, 1 з яких ще триває.
- На Сіверському напрямку російський агресор продовжує спроби штурмів позицій українських захисників в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень з початку доби зросла до 9. 4 атаки нашими воїнами успішно відбито, 5 ще поки тривають.
- На Краматорському напрямку російські терористи продовжують здійснювати штурмові дії поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки. З початку доби тут відбулось вже 11 бойових зіткнень, з яких одне ще триває.
- Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі й завдають ворогу відчутних втрат. Нашими захисниками на цьому напрямку успішно знищено черговий Су-25 російського агресора.
- На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Вісім атак ворога відбито, чотири ще тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався здійснювати штурмові дії поблизу Роботиного та Новоадріївки. Успіху не мав.
- На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти наростили кількість атак до 9, але як і раніше всі ці спроби потіснити наші підрозділи в районі Кринок були марними.
- На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
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