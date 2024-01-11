Поліція Донеччини закликає цивільне населення тимчасово виїхати
Начальниця відділу комунікації ГУ НПУ в Донецькій області Олександра Гаврилко повідомила, що з початку року на Донеччині зафіксовано понад 160 обстрілів, через які постраждало 30 людей і загинуло 19
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"За минулу добу відбулося 13 обстрілів, одна людина загинула. Останні дні потерпає Покровська, а також Торецька громада. Наразі саме цивільне населення страждає від обстрілів", - зауважила Гаврилко.
За словами начальниці відділу комунікації ГУ НПУ в Донецькій області, з початку року на Донеччині зафіксовано понад 160 обстрілів, через які постраждало понад 30 людей і загинуло 19 людей.
"Це дуже великі й страшні цифри. Закликаю людей подумати щодо перебування на Донеччині, щодо перебування дітей на Донеччині. Подумати над тим, щоб тимчасово виїхати, допоки відбувається загострення ситуації", - наголосила Гаврилко.
- Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Покровський район Донецької області ракетами С-300. Також в ОВА говорили про 12 загиблих і 9 поранених.
- Російські війська у суботу, 6 січня, атакували Покровський район Донецької області ракетами С-300: внаслідок ворожих обстрілів загинуло 12 людей, серед яких 6 дітей. Також відомо про 9 поранених.
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