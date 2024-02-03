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Війна з Росією: хроніка
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Поліціянти ідентифікували двох дітей, які 6 січня загинули внаслідок удару РФ по Покровському району Донеччини

3 лютого, 2024 субота
12:38
Війна з Росією

У суботу, 3 лютого, криміналісти ідентифікували фрагменти тіл ще двох дітей, які загинули внаслідок російського обстрілу Покровського району Донецької області 6 січня 2024 року

Про це повідомили в Національній поліції України.

Зазначається, що слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару РФ по місту Покровськ та селу Рівне. 

Так, їм вдалося встановити ще двох загиблих: у Рівному - 7-річного хлопчика, а у Покровську - 14-річного підлітка.

Фото: Національна поліція України

За даними поліції, на сьогодні вже ідентифіковано дев'ять з одинадцяти убитих. 

Залишається встановити ще 2 загиблих дітей - хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває.

Фото: Національна поліція України

  • Нагадаємо, російські війська 6 січня атакували Покровський район Донецької області ракетами С-300: Жертвами ворожої атаки тоді стали 11 людей, з них п'ятеро дітей.
Теги:
російська армія
поліція
Донеччина
ракетний удар
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