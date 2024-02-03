Поліціянти ідентифікували двох дітей, які 6 січня загинули внаслідок удару РФ по Покровському району Донеччини

Про це повідомили в Національній поліції України.

Зазначається, що слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару РФ по місту Покровськ та селу Рівне.

Так, їм вдалося встановити ще двох загиблих: у Рівному - 7-річного хлопчика, а у Покровську - 14-річного підлітка.

Фото: Національна поліція України

За даними поліції, на сьогодні вже ідентифіковано дев'ять з одинадцяти убитих.

Залишається встановити ще 2 загиблих дітей - хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває.

Фото: Національна поліція України