Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що росіяни мають плани здійснити удар з білоруського напрямку
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Білоруські війська скупчилися в Гомельській області, де є добре розвинена транспортна магістраль. Тобто, вони скупчилися там, де можна завозити особовий склад у великій кількості, ешелонами. Відкриваємо карту російського вторгнення і бачимо, що з того напрямку ударів не було. Потім відкриваємо карту, оприлюднену 21 листопада 2021 року Кирилом Будановим, і бачимо, що той напрямок був одним з можливих напрямків ударів, але з того напрямку удару не відбулося", - пояснив Притула.
Полковник запасу СБУ зробив висновок, що Росія готує можливу атаку з білоруського напрямку.
"РФ готує плацдарм для того, щоб завезти особовий склад і здійснити удар в напрямку Житомира, Бердичева, Вінниці, Крижополя, а далі – зустрічний удар з Придністров'я. Судячи з усього, у росіян є такі плани. А Лукашенко або показує, що з того напрямку може бути удар, або не керує цим процесом. Оскільки білоруської армії не вистачить для проведення такої операції", - зауважив Притула.
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