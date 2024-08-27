Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Білоруські війська скупчилися в Гомельській області, де є добре розвинена транспортна магістраль. Тобто, вони скупчилися там, де можна завозити особовий склад у великій кількості, ешелонами. Відкриваємо карту російського вторгнення і бачимо, що з того напрямку ударів не було. Потім відкриваємо карту, оприлюднену 21 листопада 2021 року Кирилом Будановим, і бачимо, що той напрямок був одним з можливих напрямків ударів, але з того напрямку удару не відбулося", - пояснив Притула.

Полковник запасу СБУ зробив висновок, що Росія готує можливу атаку з білоруського напрямку.

"РФ готує плацдарм для того, щоб завезти особовий склад і здійснити удар в напрямку Житомира, Бердичева, Вінниці, Крижополя, а далі – зустрічний удар з Придністров'я. Судячи з усього, у росіян є такі плани. А Лукашенко або показує, що з того напрямку може бути удар, або не керує цим процесом. Оскільки білоруської армії не вистачить для проведення такої операції", - зауважив Притула.