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Ексклюзив

Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку

Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
12:52
Війна з Росією Білоруські танки

Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що росіяни мають плани здійснити удар з білоруського напрямку

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Білоруські війська скупчилися в Гомельській області, де є добре розвинена транспортна магістраль. Тобто, вони скупчилися там, де можна завозити особовий склад у великій кількості, ешелонами. Відкриваємо карту російського вторгнення і бачимо, що з того напрямку ударів не було. Потім відкриваємо карту, оприлюднену 21 листопада 2021 року Кирилом Будановим, і бачимо, що той напрямок був одним з можливих напрямків ударів, але з того напрямку удару не відбулося", - пояснив Притула.

Полковник запасу СБУ зробив висновок, що Росія готує можливу атаку з білоруського напрямку.

"РФ готує плацдарм для того, щоб завезти особовий склад і здійснити удар в напрямку Житомира, Бердичева, Вінниці, Крижополя, а далі – зустрічний удар з Придністров'я. Судячи з усього, у росіян є такі плани. А Лукашенко або показує, що з того напрямку може бути удар, або не керує цим процесом. Оскільки білоруської армії не вистачить для проведення такої операції", - зауважив Притула. 

  • Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною.
  • 25 серпня стало відомо, що збройні сили Білорусі перекидають до кордону з Україною значну кількість особового складу під виглядом навчань. Українське МЗС закликало припинити недружні дії.
  • Кордон із Республікою Білорусь у Житомирській області "зашитий повністю", а фортифікаційні споруди готові.
Теги:
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Україна
Росія
Білорусь
Житомир
Олександр Лукашенко
російська армія
Придністров'я
Житомирщина
ГУР
Військові новини
Кирило Буданов
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