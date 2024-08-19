Полонених підтримують "на межі", - керівниця Патронатної служби Азову Толкачова

Про це вона розповіла у етері Еспресо.

"Тут уже питання гуманітарне, тому що мова йде саме про збереження життя тих, хто під великою загрозою. У цю категорію якраз підпадають захисники "Азовсталі", безпосередньо азовці, інші патріотичні підрозділи і важкопоранені та жінки", - сказала вона.

Також Олена Толкачова назвала приблизну кількість полонених-азовців.

"Можу сказати що саме бійців військової частини 3057 Національної гвардії, якою ми опікуємось, і яка зараз називається 12-та бригада "Азов" близько тисячі людей, серед них 700 - саме з полку "Азов", який на момент виходу з "Азовсталі" був ще полком. Такою самою, приблизно до двох тисяч, якщо не помиляюсь, була цифра виходу всіх захисників "Азовсталі". Скільки наразі з них ще перебувають у полоні - це вже цифра більше відома координаційному штабу з питань поводження з полоненими", - зазначила керівниця Патронатної служби.

Також вона розповіла, що до азовців та оборонців Азовсталі у росіян "особливе" ставлення - їх відправляють у найгірші умови.

"Наші полонені розпорошені по всій території Російської Федерації і звичайно там є різні умови утримання: є різні колонії, різні тюрми. Але зазвичай саме азовців і захисників "Азовсталі" утримують у найгірших (умовах, - ред.) і відправляють у найгірші колонії та тюрми. Так само йде мова і про надання медичної допомоги тим, хто отримав поранення ще два роки тому, захищаючи "Азовсталь", і досі перебуває у полоні. Там не те, що нелюдські умови, - їх не існує. Є колонії, де більш-менш нормально. Сподіваюся, що це залежить від того, в які колонії потрапили наші хлопці та дівчата. Але зазначу, що до азовців особливе ставлення. Мова йде не тільки про катування, харчування, надання медичної допомоги, питної води, режим сну - це все для азовців майже недоступно. Їх просто підтримують у такому життєвому стані "на межі". У нас є випадки, і вони висвітлені у засобах масової інформації, що, на жаль, ми втрачаємо наших хлопців та дівчат - вони помирають від тортур, захворювань, недолікованих поранень, голоду, від нестачі питної води", - розповіла Олена Толкачова.