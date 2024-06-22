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Польща через російську атаку України підіймала в небо винищувачі

22 червня, 2024 субота
05:41
Війна з Росією Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Польські військові 22 червня підіймали у небо військову авіацію через комбіновану російську атаку по Україні ракетами та "шахедами"

Зміст

Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "шахед" та балістичних ракет, зокрема, по об'єктах, розташованих на заході української території", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що на південному сході Польщі було можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у повітряному просторі польської та союзницької авіації.

Військові вказали, що було залучено всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, оперативне командування постійно стежило за ситуацією. 

  • В ніч на 22 червня російські терористи запустили для обстрілу України ударні БПЛА та ракети: на Львівщині зафіксували влучання в енергетичну інфраструктуру, Івано-Франківщині працювала ППО. 
Теги:
Світ
Україна
Польща
безпілотник
ракетний удар
Авіація
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2024, субота
22 червня
06:35
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