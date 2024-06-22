Польща через російську атаку України підіймала в небо винищувачі
Польські військові 22 червня підіймали у небо військову авіацію через комбіновану російську атаку по Україні ракетами та "шахедами"
Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів із застосуванням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "шахед" та балістичних ракет, зокрема, по об'єктах, розташованих на заході української території", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на південному сході Польщі було можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у повітряному просторі польської та союзницької авіації.
Військові вказали, що було залучено всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, оперативне командування постійно стежило за ситуацією.
- В ніч на 22 червня російські терористи запустили для обстрілу України ударні БПЛА та ракети: на Львівщині зафіксували влучання в енергетичну інфраструктуру, Івано-Франківщині працювала ППО.
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