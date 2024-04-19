Польща піднімала у небо винищувачі через атаку РФ по Україні
Польська армія вночі 19 квітня піднімала власну авіацію через ракетні удари РФ по території України
Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ракетними ударами по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Польща здійснила усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни. Уже пізніше Оперативне командування заявило, що чергування літаків припинилося.
- У ніч на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами", також було оголошено ракетну небезпеку. Більше про обстріл читайте тут!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.94
- EUR Купівля 42.15Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе