Польща піднімала у небо винищувачі через атаку РФ по Україні

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ракетними ударами по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Польща здійснила усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни. Уже пізніше Оперативне командування заявило, що чергування літаків припинилося.