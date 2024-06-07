Польща вночі підіймала авіацію через ракетний удар РФ по Україні

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно стежить за ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що востаннє схожу активність російської авіації, під час якої бомбардовано західну частину України, спостерігалася у ніч з 31 травня на 1 червня.