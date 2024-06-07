Польща вночі підіймала авіацію через ракетний удар РФ по Україні
Вночі 7 червня у Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни через ракетний удар Росії по території України
Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно стежить за ситуацією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що востаннє схожу активність російської авіації, під час якої бомбардовано західну частину України, спостерігалася у ніч з 31 травня на 1 червня.
- У ніч проти 7 червня Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та "шахедами". На Хмельниччині, Київщині та в Одесі пролунали вибухи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.06 Купівля 40.06Продаж 40.65
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе