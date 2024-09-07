Понад 1,3 тис. людей з гарнізону Маріуполя залишаються в полоні РФ, - Андрющенко

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Понад 1,3 тис. людей з гарнізону Маріуполя досі залишаються в полоні РФ. Ми спілкуємося з нашими людьми, саме з гарнізону Маріуполя, які повертаються з полону. Вони розповідають страшні історії. Важко уявити через що вони вже пройшли і через що проходять зараз", - зазначив він.

Цього тижня знову запрацювала катівня, псевдосудова машина Російської Федерації, сказав Андрющенко.

"Двох бійців — одного з морської піхоти, одного з полку "Азов" було засуджено за псевдовироками та псевдозвинуваченнями. Їх засуджено до 22 та 23 років ув'язнення. В такий спосіб росіяни намагаються весь гарнізон Маріуполя, через псевдовироки, перевести зі статусу військовополонених у статус звичайних злочинців. По-перше, це ускладнює обмін як обмін військовополоненими, а по-друге, так вони намагаються підняти ціну за кожного нашого військовополоненого, щоб не здійснювати обміну по існуючим формулам, а брати більше своїх росіян в обмін на наших. Ця історія відбувається постійно, але чомусь не дуже широко висвітлюється. В світові спільноти вона взагалі не потрапляє. Ми маємо про це постійно нагадувати", - додав він.