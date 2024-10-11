Понад 70% поранених військових повертаються у стрій, - командувач Медичних сил Казмірчук

Про це повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Андрій Казмірчук в інтерв'ю Укрінформу.

"Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитися між собою. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком, основою військового контингенту", - сказав Казмірчук.

Він також зазначив, що бойовий медик - це дуже вразлива категорія військовослужбовців, які на сьогодні не підпорядковані Медичній службі Командування Медичних сил, а підрозділам родів і видів ЗСУ.

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За словами Казмірчука, окрім того, що бойовий медик має рюкзак, де є необхідні медичні засоби для надання необхідної допомоги, він також виконує обов’язки звичайного військовослужбовця з повним бойовим екіпіруванням.

Також командувач Медичних сил розповів, що наразі лише 10% бойових медиків мають медичну освіту.

"Там (на полі бою, - ред.) ідеться про порятунок життя, а не про лікування. Тому ми говоримо про те, що коли військовослужбовець навчений, то він врятований", - додав Казмірчук.